Se suspendió el amistoso entre Racing y Universidad de Chile: los terribles motivos

Un amistoso preparatorio que estaban a punto de disputar Racing Club y Universidad de Chile en la ciudad de Concepción fue oficialmente suspendido por las autoridades debido a la grave situación de incendios forestales que afecta desde hace días a la Región del Biobío y la del Ñuble.
La decisión se tomó luego de que el gobierno chileno decretara estado de catástrofe en las zonas afectadas, una medida que busca focalizar recursos y garantizar la seguridad de la población y de quienes transitan por el área.
El encuentro iba a formar parte del Desafío Internacional de Verano 2026, un circuito de partidos amistosos que los clubes utilizan para afinar aspectos futbolísticos de cara a sus respectivas temporadas regulares. Sin embargo, la rápida propagación del fuego, sumada a la movilización de bomberos, equipos de emergencia y fuerzas de seguridad, volvió inviable la realización del partido tanto por razones de seguridad como por logística.
Desde la dirigencia de Racing Club se confirmó la cancelación del partido y se informó que el plantel regresará a Argentina para continuar con su preparación de cara al Torneo Apertura 2026, que comenzará en los próximos días. En un comunicado oficial, el club expresó su solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios y resaltó que la suspensión fue adoptada teniendo en cuenta el contexto de emergencia que atraviesa la zona.
Por su parte, Universidad de Chile también respaldó la decisión, resaltando que la prioridad en estos momentos debe ser la seguridad de los ciudadanos y el adecuado funcionamiento de los servicios de emergencia. El club chileno subrayó que, aunque la intención era disputar un partido clave de preparación, la situación ambiental hacía imposible garantizar las condiciones necesarias para llevarlo a cabo.
En los últimos días, las regiones del Biobío y Ñuble en el sur de Chilese vieron afectadas por severos incendios forestales, que consumieron grandes extensiones de terreno, provocando evacuaciones y exigiendo una movilización masiva de recursos humanos y materiales para su contención.
Frente a esta situación, las autoridades decretaron estado de catástrofe, lo que implica la suspensión de eventos masivos, toque de queda en zonas críticas y el cierre de rutas para facilitar las labores de combate al fuego.
Esta decisión no solo impactó en la organización del amistoso entre Racing y Universidad de Chile, sino también en otras actividades deportivas y sociales programadas en la zona, que quedaron postergadas o canceladas por precaución.