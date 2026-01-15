El incendio en Puerto Patriada fue contenido al 100% tras 10 días de combate: "Comienza la reconstrucción"

La lluvia de las últimas horas y el trabajo de más de 650 brigadistas permitieron frenar por completo el fuego que arrasó más de 12 mil hectáreas en la zona de El Hoyo y Epuyén.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó este jueves que el incendio forestal en Puerto Patriada fue contenido en su totalidad, luego de más de una semana de intenso trabajo y gracias al aporte clave de las precipitaciones registradas en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que el fuego, que consumió más de 12.000 hectáreas, ya no presenta focos activos: "Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno".

"La lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén", expresó Torres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2011817004932399374&partner=&hide_thread=false EL INCENDIO EN PUERTO PATRIADA ESTÁ 100% CONTENIDO



Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y… pic.twitter.com/zZCQczDmkw — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 15, 2026 Durante el operativo participaron más de 650 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal de apoyo y equipos de salud. El despliegue incluyó ocho medios aéreos, maquinaria pesada, unidades móviles y la colaboración de Vialidad Provincial, además de recursos aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El gobernador destacó especialmente el trabajo del Comité de Emergencia y agradeció el acompañamiento de las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, que enviaron brigadistas y equipamiento para reforzar el combate contra las llamas.