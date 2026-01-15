15 de enero de 2026 - 14:49

El incendio en Puerto Patriada fue contenido al 100% tras 10 días de combate: "Comienza la reconstrucción"

La lluvia de las últimas horas y el trabajo de más de 650 brigadistas permitieron frenar por completo el fuego que arrasó más de 12 mil hectáreas en la zona de El Hoyo y Epuyén.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó este jueves que el incendio forestal en Puerto Patriada fue contenido en su totalidad, luego de más de una semana de intenso trabajo y gracias al aporte clave de las precipitaciones registradas en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que el fuego, que consumió más de 12.000 hectáreas, ya no presenta focos activos: "Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno".

"La lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén", expresó Torres.

Durante el operativo participaron más de 650 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal de apoyo y equipos de salud. El despliegue incluyó ocho medios aéreos, maquinaria pesada, unidades móviles y la colaboración de Vialidad Provincial, además de recursos aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El gobernador destacó especialmente el trabajo del Comité de Emergencia y agradeció el acompañamiento de las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, que enviaron brigadistas y equipamiento para reforzar el combate contra las llamas.

Torres también puso en valor la respuesta de la comunidad: “Reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años".

Finalmente, anunció que a partir de este viernes comenzará una nueva etapa, centrada en la "reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas". Si bien no se registraron reactivaciones del fuego, las autoridades mantienen el estado de alerta debido a la extrema sequía que persiste en la región.

