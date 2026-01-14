Pronostican lluvias en Chubut en medio incendios forestales: hermetismo oficial y 12.000 hectáreas afectadas.

A más de una semana del inicio de los incendios en Puerto Patriada y con el fuego activo desde hace más de un mes en el Parque Nacional Los Alerces, las precipitaciones previstas generan expectativa de alivio para bomberos y brigadistas que trabajan en el combate de las llamas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevén lluvias durante toda la jornada de este miércoles en la provincia de Chubut, con precipitaciones que podrían extenderse hasta la mañana del jueves, en medio de un marcado hermetismo oficial por la crítica situación que atraviesa la región a raíz de los incendios forestales.

Según el organismo, la jornada se presentará con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 18, con lluvias aisladas y de variada intensidad, acompañadas por fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Estas condiciones meteorológicas se mantendrían hasta las primeras horas del jueves.

2026_01_260112805 A más de una semana del inicio de los incendios en Puerto Patriada y con el fuego activo desde hace más de un mes en el Parque Nacional Los Alerces, las precipitaciones previstas generan expectativa de alivio para bomberos y brigadistas que trabajan en el combate de las llamas.

Hasta el momento, se registran más de 12.000 hectáreas afectadas en distintos puntos de la provincia. No obstante, pese al pronóstico de lluvias, tanto el SMN como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtieron que el índice de riesgo de incendios continúa siendo extremo en Chubut.