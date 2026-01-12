Incendios forestales: el exabrupto del diputado Martín Aveiro y su reclamo a Milei

El diputado mendocino Martín Aveiro le puso la firma a un proyecto que promueve la compra por parte del Estado nacional de aviones hidrantes para reforzar la acción contra los incendios forestales , tales como los que siguen afectando a la provincia de Chubut.

En comunicación con Aconcagua Radio , el legislador justicialista indicó que el Gobierno nacional "no tiene ningún avión hidrante" e informó que sólo tiene uno de grandes dimensiones la provincia de Santiago del Estero. "Es muy efectivo, hermoso, divino, el más grande Latinoamérica , pero tiene sus complicaciones de operación, necesita siempre un aeropuerto cerca", aclaró.

A la par consideró " ideales " las avionetas "chiquitas" que no aterrizan hasta que requieren carga de combustible y que hasta cargan agua mientras permanecen en movimiento. "Chile alquiló 70 aviones hidrantes chiquitos en el último año", a pesar de que sólo 30 por ciento de su geografía puede ser afectada por incendios forestales, expresó al respecto.

Aveiro presentó el proyecto junto a Pablo Todero y Pablo Yedlin , legisladores del bloque Unión por la Patria, y aclaró en la nota radial que la iniciativa busca demostrar que el gobierno de Javier Milei "tiene las herramientas para avanzar" en la lucha contra los incendios.

"De nuestra parte tiene las autorizaciones requeridas", indicó Aveiro; y precisó que el proyecto ofrece tres vías para la compra de aviones : una modificación presupuestaria, el uso de fondos obtenidos por la venta de bienes del Estado y hasta un endeudamiento por 50 millones de dólares.

La autorización de endeudamiento que propone el PJ es muy holgada, ya que cada avión hidrante pequeño oscila entre los 3,5 y 4 millones de dólares, según aportó Aveiro.

"El problema es el desarmado del Estado porque el plan de manejo de fuegos, que estaba en Recursos Naturales, no tiene gente. El Estado nacional tiene que rearmarse y actuar ante cualquier situación de emergencia", señaló el exintendente de Tunuyán, quien aclaró que Mendoza no está exenta de requerir ayuda de este tipo.

Tambié indicó que en 2009, cuando la presidenta era Cristina Kirchner, se alquilaron 27 aviones para la lucha contra el fuego en nuestro país.

"Hacen decretos para aumentos de gastos de la SIDE o para aumentar tarifas, así que si quieren hacerlo por decreto, saben que van a contar con nosotros para tener las herramientas necesarias", agregó Aveiro.

"No me meto en la chicana ni en la pelotudez de estar diciendo si es adrede el incendio para vender las tierras, me meto en decir que nosotros estamos para brindar herramientas", completó.

El agradecimiento de Milei y los recursos que aportó

Los incendios forestales en Chubut se desataron el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada y siguen activos. Según el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, el fuego fue iniciado de manera intencional.

“Fue una persona que inició el fuego en un punto entre la localidad de El Hoyo y Puerto Patriada, donde nuestro perito encontró que usaron combustible para prenderlo. Todavía estamos buscando al responsable”, afirmó en diálogo con el canal TN.

En tanto, el presidente Javier Milei agradeció en las redes sociales a "todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan” y "a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2010521503922577740&partner=&hide_thread=false GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.



ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.



NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026

Por su parte, el jefe de gabinete, Manuel Adorni aseguró que “22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos” y detalló los recursos destinados a la misión de combatir el fuego. Entre ellos “14 medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros)" y "104 brigadistas de AFE con autobombas y vehículos logísticos y de comando de incidentes".