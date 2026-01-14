Multa de hasta $70 millones por encender un fuego en zonas no autorizadas de Mendoza: qué prohíbe la normativa

El Plan Provincial de Manejo del Fuego , dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente , continúa reforzando durante la temporada estival las tareas de prevención y control de incendios , a través de controles permanentes y acciones coordinadas entre distintos organismos, con el objetivo de garantizar una rápida respuesta ante emergencias .

El coordinador del organismo, Diego Martí , confirmó que en la temporada 2026 la multa por encender fuego en zonas no autorizadas puede alcanzar los 70 millones de pesos , equivalentes a 140.000 Unidades Fijas (UF) , cuyo valor actual es de $500 cada una. En caso de no abonarse, la sanción se ejecuta a través de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) , quedando la persona infractora registrada con la deuda hasta su cancelación.

Martí explicó que, además de los controles en territorio, el Plan cuenta con un sistema de monitoreo satelital que permite detectar anomalías térmicas en tiempo real. “Se realiza un chequeo constante de anomalías térmicas mediante satélite, lo que nos permite identificar posibles quemas clandestinas”, indicó. A esto se suma la colaboración de la aplicación Satellites on Fire , que utiliza inteligencia artificial para la detección temprana de incendios.

El coordinador recordó que está prohibido quemar cualquier tipo de vegetación o restos de desmonte, así como basura acumulada, fincas abandonadas, lotes, suelos destinados a cultivos, banquinas, acequias y canales. Tampoco están permitidas las fogatas al aire libre en sitios que no cuenten con habilitación expresa e infraestructura adecuada, como campings o clubes.

Actualmente, el Plan Provincial de Manejo del Fuego dispone de cinco bases operativas estratégicamente ubicadas en Ciudad, La Paz, Ñacuñán, Monte Comán y General Alvear , que conforman una red integrada de infraestructura, equipamiento y personal especializado. Este esquema permite una respuesta ágil y coordinada en toda la provincia, con especial atención en zonas críticas como el Este mendocino y las reservas naturales .

El sistema también cuenta con un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un avión hidrante Air Tractor AT-802, que opera desde el Aeroclub de La Puntilla, y un camión especializado para el transporte de tanques colapsables de agua. Este último está diseñado para trasladar reservorios flexibles de gran capacidad, fabricados con materiales resistentes que permiten un despliegue rápido en incendios de gran magnitud.

Entre las principales ventajas de estos reservorios se destacan su movilidad, la rapidez de instalación y la posibilidad de operar de manera coordinada con los medios aéreos. El sistema incluye una pileta colapsable con capacidad para 120.000 litros de agua, además de otro tanque de 27.000 litros, apto para operaciones aéreas, lo que representa un avance clave en la articulación entre recursos provinciales y nacionales.

Asimismo, el Plan trabaja de forma conjunta con la Dirección Provincial de Defensa Civil y los municipios, garantizando la provisión de agua en puntos estratégicos y optimizando recursos a través del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gestión.

Recomendaciones para prevenir incendios