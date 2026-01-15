El incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85%, pero persiste actividad en sectores críticos.

El incendio forestal que se inició el lunes 5 de enero en Puerto Patriada , en la localidad de El Hoyo , permanece contenido en un 85% de su perímetro , pero todavía se registra actividad en el 15% restante , según el último parte oficial difundido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) .

Santilli viajará a Chubut por los incendios y luego arribará a Mendoza en su gira por la reforma laboral

De acuerdo al informe, la superficie afectada alcanza las 11.970 hectáreas y aún se desconocen las causas que originaron el siniestro. Durante la noche, brigadas especializadas trabajaron con herramientas manuales y equipos de agua para contener los focos activos, a la vez que los medios aéreos se utilizaron de manera puntual a requerimiento del personal en tierra. En total, el operativo despliega 526 personas en la zona.

Para las próximas jornadas, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones importantes. A esto se suma la intensificación de ráfagas de viento de hasta 40 km/h , un factor que mantiene alto el riesgo de propagación del fuego.

Si bien en gran parte del área no se registraron reactivaciones, desde el mediodía se detectó nueva actividad en el sector Bahía Las Percas – La Condorera , donde trabajaban 100 brigadistas con apoyo aéreo. Allí se produjeron focos secundarios que cruzaron las fajas cortafuegos , lo que obligó a redoblar esfuerzos mientras las condiciones climáticas lo permitieron.

En estos días, la Patagonia está siendo escenario de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Adviertem sobre riesgos para la salud de la contaminación por humo

Hoy equipos del ETAC de Córdoba realizarán inspecciones en El Coihue, Usina y Aserradero Franco para detectar puntos calientes y efectuar tareas de enfriamiento. En tanto, el resto del personal concentrará su labor en Bahía Las Percas – Condorera , utilizando herramientas manuales y equipos de agua.

El impactante despliegue para combatir el fuego en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que el combate contra el fuego fue posible gracias a un operativo que involucró a más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo.

Las tareas se desarrollan con el respaldo de ocho medios aéreos, maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles aportadas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba.

incendio chubut No hay pronóstico de lluvias importantes para los próximos días en Chubut.

El despliegue en Chubut incluye una coordinación interinstitucional que involucra a la Subsecretaría de Protección Ciudadana, ministerios provinciales de Desarrollo Humano, Producción, Salud y Educación, Bomberos Voluntarios y organismos como la Administración de Parques Nacionales, el SPLIF de El Bolsón y Bariloche, el SPMF de Neuquén, el ETAC de Córdoba, empresas privadas y la Gendarmería Nacional.

La infraestructura movilizada comprende camionetas, autobombas, camiones cisterna, minibuses, furgones, embarcaciones, drones y ocho aeronaves, entre ellas helicópteros con helibalde, aviones anfibios, cisterna y un avión hidrante con capacidad para descargar hasta 15.000 litros de agua por vuelo.