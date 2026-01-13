Incendios en Chubut: se reavivó un importante foco en las laderas del Lago Epuyén

A causa de los contantes incendios forestales en la provincia de Chubut , se continúan desplegando operativos e intensificando los equipos de brigadistas. La nueva preocupación ronda a partir de que en las últimas horas se reactivara un importante foco en laderas del Lago Epuyén.

La situación acrecentó luego debido a las ráfagas de viento que azotan el lago y el bosque y obligaron a redoblar los esfuerzos para evitar un nuevo avance de las llamas sobre áreas sensibles.

Santiago Martella, enviado especial en un móvil en vivo de TN se relató la situación actual de la provincia. Desde primeras horas del día, una “chimenea” de fuego que se mantenía activa desde la jornada anterior, incrementó su intensidad. “Ayer veíamos esta columna de humo desde Puerto Patriada, del otro lado del lago, y hoy, con el viento soplando más fuerte, la situación se agravó notablemente” , afirmó el periodista.

La situación en la zona se ha visto afectada por ráfagas de viento que alcanzaron los 40 kilómetros , las cuales desplazaron el humo hacia el sur, en dirección al pueblo de Epuyén.

Para la tarde del día de hoy, se espera una máxima de 22°C y una mínima humedad relativa del 20%. El viento del oeste mantendrá hasta la noche ráfagas máximas de 40 km/h que se mantendrán también durante la madrugada de este miércoles.

El aspecto positivo del pronóstico es que indica un cambio de condiciones para el día de mañana. Se aguardan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante toda la tarde y noche.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en declaraciones anteriores habría advertido que esta situación preocupa constantemente y que “ no hay margen para relajarse”.

El mandatario provincial informó que más de 580 personas trabajan en el terreno, confirmó viviendas afectadas y personas evacuadas, y señaló que la Justicia ya determinó la intencionalidad del incendio, por lo que la Provincia avanzará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.

Incendio en Chubut

En total, 581 personas trabajan en el terreno, entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan dotaciones de Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Este domingo se sumaron 63 brigadistas de Córdoba y 15 del organismo nacional.

En cuanto a los recursos aéreos, operan ocho medios: dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres aeronaves anfibias y el Boeing 737 FireLiner, aportado por la provincia de Santiago del Estero.