La mujer acusada por los incendios en Chubut se defendió: "Necesito ayuda y no críticas"

La mujer acusada por el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo , Carlos Díaz Mayer , de haber originado los incendios forestales en la Patagonia se defendió públicamente. Además aseguró estar sorprendida por haber sido señalada como responsable del hecho.

En diálogo con C5N, Rocío Brizuela cuestionó la acusación fiscal en el marco de la grave situación que mantiene en alerta a la región. “Me sorprende porque si la investigación va a ser por esos lados, es un desastre porque no voy a andar haciendo daño a mis propios animales, a mi propia casa y a mi propia familia. Necesito ayuda y no críticas ”, expresó.

En ese sentido, la mujer relató un allanamiento realizado en su domicilio. “ Me despertó un policía con una orden de allanamiento, que no tenía a quién iba ni nada. Supuestamente, dice que es por investigación sobre el incendio . No entendimos mucho y nos quedamos sorprendidos", detalló.

Y añadió: "Me allanaron a mí y dos viviendas en el pueblo, que son amigos míos. La Policía no me dijo de qué me acusan . Buscaron y no encontraron nada. Se llevaron mi celular, el de mi mamá y el de mi pareja”, detalló.

Brizuela, oriunda de la ciudad bonaerense de Pergamino, también describió la situación en la que se encuentra su vivienda. “Nosotros nos identificamos como mapuches y por eso estamos acá y aguantamos. No tenemos luz ni agua. Estamos en un bosque quemado. A mí se me quemó la casa y tengo dos caballos muertos. Desaparecieron mis perros y gatos. Yo trabajo en el lago, en Puerto Quintín”, afirmó.

Investigación y posible disputa por tierras

En paralelo, el fiscal Carlos Díaz Mayer y el comisario general de la Policía de Chubut, Andrés García, brindaron este lunes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer avances de la investigación sobre los incendios forestales, que podrían estar vinculados a una disputa por tierras dentro de una comunidad mapuche.

El jefe policial explicó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad, “llamó la atención a los investigadores que, minutos después de iniciado el incendio, se observa bajar a dos camionetas desde Puerto Patriada cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas”.

Incendios en Chubut .Incendios en Chubut

“Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal”, agregó García.

La sospecha se vio reforzada por dos testigos que declararon de manera espontánea y solicitaron reserva de identidad, quienes aseguraron haber visto a esos vehículos y señalaron que pertenecían a una familia de una comunidad ubicada camino a Puerto Patriada, a pocos metros del lugar donde se inició el fuego.

“Dentro de esta comunidad había una disputa por una cuestión de tierras. Había llegado hace poco más de dos años una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser considerada integrante de esta comunidad. Esto la comunidad lo había rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto”, señaló el comisario.