Santilli viajará a Chubut por los incendios y luego arribará a Mendoza en su gira por la reforma laboral

El ministro del Interior visitará zonas afectadas por los incendios en Chubut y continuará la ronda con gobernadores para avanzar con la reforma laboral.

Los Andes
El ministro del Interior, Diego Santilli, recorrerá este miércoles distintas zonas de la Patagonia afectadas por los incendios forestales que golpean a la provincia de Chubut, en el marco de una gira nacional orientada a recolectar apoyos para la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, Santilli realizará la recorrida junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Por el momento, el titular de Interior no tiene prevista una reunión con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con quien se había encontrado la semana pasada para coordinar acciones de asistencia frente a los incendios.

El jueves, en tanto, Santilli viajará a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales aliados que ya anticipó su respaldo a la reforma laboral e incluso reclamó un mayor endurecimiento del proyecto.

“La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo Cornejo en declaraciones a un medio local.

El gobernador Alfredo Cornejo volverá a reunirse en Mendoza con el ministro del Interior Diego Santilli este jueves.

La agenda política

El viernes a las 14, Santilli se reunirá con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, luego de que un encuentro previsto para este martes debiera suspenderse por problemas climáticos que afectaron el vuelo del mandatario provincial.

El nuevo acercamiento entre el Gobierno nacional y Ziliotto se enmarca en la estrategia del Poder Ejecutivo para sumar las voluntades necesarias que permitan aprobar la reforma laboral en el Congreso. La reunión se dará en la previa de la mesa política convocada para ese mismo día por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.

Concluido el período habilitado para las vacaciones de funcionarios y legisladores, el Ejecutivo buscará activar los mecanismos legislativos con el objetivo de anotarse un nuevo triunfo parlamentario con la sanción de la reforma laboral durante febrero.

En ese sentido, algunos de los dirigentes designados por la conducción libertaria ya comenzaron a desplegar la estrategia. La jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, anticipó que convocará a una comisión —que funcionará a partir del próximo viernes— bajo la coordinación de la abogada Josefina Tajes, para analizar las objeciones y propuestas alternativas presentadas por distintos sectores.

Asimismo, el 26 de enero los senadores debatirán el proyecto con la intención de habilitar su tratamiento en el recinto durante los primeros días de febrero. La reforma laboral se mantiene como una de las principales prioridades de la administración libertaria, que apunta a llegar al inicio de las sesiones extraordinarias, previstas para el lunes 2 de febrero, con el debate lo más ordenado posible.

