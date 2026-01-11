Una reforma que no se haría esperar

El ritmo de la política no tendrá pausa en este primer mes del año. Como señalábamos hace una semana, el enero libertario queda incluido en los intensos preparativos para el debate de la reforma laboral, que será en febrero y sobre el que no se descarta una lógica resistencia de la CGT y tras ella el peronismo legislativo.

Si bien la voz cantante está en el Senado Nacional, a través de la flamante legisladora Patricia Bullrich, el marco de negociaciones políticas necesario requiere de los servicios “rosqueros” del también nuevo ministro del Interior. Diego Santilli , que en tiempo récord le aportó a Bullrich negociaciones favorables para que el Presupuesto de este año fuese aprobado con notable votación a favor, está ahora dispuesto a llevar su prédica por las provincias para garantizar el sí de la mayoría de los gobernadores “dialoguistas” y a través de ellos el voto desde las bancas.

Tal vez esta partida no resulte tan sencilla como terminó siendo para el Gobierno la del Presupuesto, donde el oficialismo necesitaba tener aprobada la pauta de gastos y recursos aun sin las supresiones sobre financiamiento universitario y emergencia en discapacidad que había incluido el Ejecutivo. Milei quería sí o sí la ley luego de haber prometido no vetar lo que una vez más le había bochado una mayoría de diputados.

En este caso arranca por el Senado una de las reformas cruciales para el Ejecutivo, porque en ella están puestas muchísimas expectativas locales y del exterior en cuanto a la credibilidad del país. Hará falta una suerte de acción quirúrgica que no altere conquistas laborales históricas, usadas como escudo por conducciones gremiales muchas veces enquistadas en privilegios que seguramente en los actuales tiempos merezcan una fuerte revisión.

Sea como fuere, de aquel debate a libro cerrado que pretendía la senadora Bullrich a poco de estrenar su nueva función legislativa a esta negociación sin una sensación triunfalista asegurada para el núcleo duro libertario, hay un trecho que obliga a lo sustancial de la política: diálogo y negociación.

El ministro Santilli ya comenzó su recorrida por el interior y se espera su llegada a Mendoza y demás provincias de Cuyo en los próximos días. Es muy probable que en nuestra provincia no surjan grandes interrogantes sobre el tema, teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, la cercanía del gobernador Cornejo al gobierno nacional y también su participación en el ya finiquitado Consejo de Mayo, que abordó el proyecto entre otros asuntos de interés reformista de la Nación.

No obstante, no hay que descartar que cuando se produzca ese encuentro las partes extiendan el temario y se puedan abordar otros asuntos que puedan formar parte de la cartelera nacional reformista del mileísmo. Porque no quedan dudas de que estarán cara a cara dos exponentes de la rosca bien entendida, con años de experiencias a cuestas y habiendo compartido espacios oficialistas y opositores en los años recientes de la política argentina.

Caen “piedras”

En lo local, un clásico del verano en la primera semana del año: problemas con la lucha antigranizo, que sólo quedó activa, valga la aclaración, en los departamentos productivos del sur provincial. Allí el Gobierno accedió al pedido mayoritario de productores y autoridades políticas y cedió parte de la parte operativa.

Una nueva tormenta severa volvió a golpear áreas cultivadas justamente un año después de otra feroz granizada y la polémica se reavivó y hasta politizó. La fiabilidad en el mecanismo a través de los aviones es el centro de la controversia; el gobierno provincial se desentendió del mismo por considerar que el método es caro y para nada riguroso. Las administraciones locales, sanrafaelina y alvearense, deben hacerse cargo de la responsabilidad asumida mientras en las fincas se mantiene el desconcierto. El Gobierno no se moverá de la aplicación del Fondo Compensador Agrícola.

Por otro lado, el Ejecutivo comienza a mostrar concreciones en el plan de obras que encaró para mejorar rutas de acceso al Gran Mendoza y otras zonas de la provincia, supliendo con su propia impronta la lentitud con que la Nación mantiene decisiones sobre obras públicas.

En la semana se abrieron las propuestas de once empresas para un tramo (primera etapa) del Acceso Este y en los próximos días se hará lo mismo con otro trecho. Se trata de obras que el gobierno local pretende mostrar en el año electoral, obviamente.

Los números de Rivadavia

Una intervención del Tribunal de Cuentas le puso condimento a la previa electoral departamental de Rivadavia. La sanción impuesta al intendente, Ricardo Mansur, y a 5 de sus funcionarios por irregularidades en el balance de 2024 de esa comuna puede haberse sentido como una explosión en el andamiaje del líder rivadaviense.

Un asunto difícil en plena campaña electoral. Casi de inevitable alusión. Con más razón tratándose de una puja entre un radical escindido, como Mansur, que creó un partido departamental y con él ganó, y una UCR cornejista fortalecida en octubre y que, otra vez en alianza con La Libertad Avanza, anhela sentar postura también en estas postergadas elecciones veraniegas.

Todo se dio en coincidencia con la publicación oficial del decreto del Ejecutivo provincial para ordenar y controlar el gasto público, que citamos en la columna del domingo pasado, enmarcado en la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional. Establece el cese de incorporaciones en el Estado hasta el mes de mayo, salvo las necesidades que puedan tener las áreas de Seguridad, Educación y Salud.

La medida no sólo refleja el objetivo de mantener la mejor sintonía con los lineamientos compartidos con el gobierno nacional, sino, fundamentalmente, poner a resguardo los números de la provincia en un contexto de recaudación tributaria “no abundante”, según la más precisa definición oficial.

* El autor es periodista. [email protected]