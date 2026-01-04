Año nuevo no electoral, pero intenso

El mundo libertario espera que el 2026 sea aún mucho más próspero políticamente hablando que el año que se fue. ¿Será mucho pedir? La apuesta anticipa intensidad.

Es que 2025 dejó para el presidente y sus seguidores muchísimo en el plano político, en especial por el claro triunfo en las elecciones legislativas de mitad de mandato, consolidándose prácticamente en todo el país. De modo que no resulta para nada aventurado de parte del oficialismo pensar en la embestida para una probable reelección en 2027. Las apuestas serían, en todo caso, para ver quién lo acompaña en la fórmula.

Los Milei, en especial con la fuerza tractora que tiene Karina, lograron que La Libertad Avanza se consolidara como partido en todo el territorio nacional, en cada provincia . A eso se le debe sumar el cada vez más firme apoyo de muchos gobernadores, no sólo los que pertenecieron en algún momento a Juntos por el Cambio, como el mendocino Cornejo, sino aquellos jefes justicialistas de provincias no del todo alineadas con el PJ nacional, liderado por CFK y su entorno.

Además, LLA siempre tuvo el apoyo en las bancas del Congreso del Pro y de la UCR “de los gobernadores” para soportar la embestida justicialista y defender, fundamentalmente, las leyes prioritarias para las reformas libertarias en trámite. Escenario que, como ya se ha dicho, cambió rotundamente desde el 10 de diciembre con la nueva conformación de las cámaras. La votación final del Presupuesto 2026 en el Senado fue una muestra elocuente de ese nuevo escenario.

Precisamente, el justicialismo no tiene un liderazgo claro después de la derrota del 26 de octubre. Lo que ocurre en Mendoza es un simple ejemplo. No se puede hablar de supervivencia política, porque el peronismo soportó en su historia varias crisis, pero en el actual escenario no aparece con facilidad ninguna estrella, todos son partícipes, pero sin elocuente capacidad de liderazgo. Kicillof tal vez esté un paso adelante.

En lo económico probablemente se concentre este año la mayor expectativa. Los sectores medios y bajos de la sociedad esperan que los ingresos comiencen a reflejar en la economía doméstica derivaciones del crecimiento que evidencian sectores fuertes, como el campo y la energía. Es el llamado derrame (¿brotes verdes?) que debería completar el círculo de la política económica, pero que muchos temen que no se dé a tiempo en base a experiencias previas bastante similares en cuanto al manejo macroeconómico.

Estiman en el Gobierno que la inflación anual puede llegar al 20%, cifra alta a nivel internacional, sin duda, pero baja para las experiencias argentinas durante años. Incluso habrá que observar qué mediciones otorgará a partir de este mes (se sabrá en febrero) el Indec con la implementación de cambios metodológicos para obtener los porcentajes del IPC. Polémica no va a faltar en el plano político.

Desde febrero el principal foco está puesto en la reforma laboral. Tal vez no se trate de un debate fácil de sortear para el oficialismo pese a la nueva conformación del Congreso. No hay que olvidar, como señalamos antes, que el aporte de los gobernadores para sumar votos desde las bancas será fundamental. Toda reticencia desde las provincias puede hacer peligrar quórum o votaciones en el recinto; la Libertad Avanza es primera minoría, pero no tiene quórum propio.

Detrás del importante tema laboral vendrán durante el año otras reformas que el Gobierno quiere tener listas este año, como la tributaria, la muy polémica ley de glaciares, etc. Esto, según dicen analistas cercanos al Congreso, hará que este primer mes del año sea bastante febril en cuanto a negociaciones. Muchos celulares se harán sentir en lugares de descanso veraniego.

En el caso de Mendoza se descuenta que el tema inaugural, la reforma en materia laboral, tendrá el suficiente respaldo porque fue Alfredo Cornejo quien en representación del resto de los gobernadores debatió el asunto en el Consejo de Mayo. De igual modo, el gobernador mendocino participa y respalda las grandes reformas que forman parte de la estructura de gobierno de Milei; ese fue siempre el nexo que los mantuvo cerca.

Con otros gobernantes de provincia posiblemente el Ejecutivo Nacional tenga que negociar mucho para asegurar consensos. El tire y afloje siempre existirá en casos extremos como los actuales. Y probablemente no falten recursos que lleguen para oxigenar cuentas provinciales a cambio de respaldos. Es parte de la política, no cabe ninguna duda.

Además, esa colaboración desde tierra adentro llega en gran medida a raíz de las fisuras que muestra la estructura partidaria peronista que citamos antes, lo que llevó a varios gobernadores a revelarse a la conducción nacional y hacer valer sus cacicazgos territoriales en la negociación con el mileísmo.

Mientras tanto, en línea con el uso del candado presupuestario del gobierno de Milei, Alfredo Cornejo dejó en claro sus lineamientos presupuestarios para el nuevo año antes de tomar sus días de descanso anual.

Sobre el cierre de 2025, firmó un decreto para “mayor eficiencia” en el uso de los fondos públicos de la Provincia preservando el equilibrio presupuestario. Estableció para ello restricciones sobre contratación de personal y firma de convenios, entre otros aspectos. Al cierre de este artículo ya había adoptado una actitud similar, de clara adhesión, el intendente capitalino, Ulpiano Suárez. Es probable que haya más adherentes.

Una especie de ajuste de la estructura para evitar sorpresas. Porque el gobernador mendocino no deja de remarcar que su administración fue en gran medida pionera en materia de equilibrio presupuestario.

Recordemos que en la despedida del Consejo de Mayo enfatizó que Mendoza ya había logrado reducir entre 4 y 5 puntos del producto bruto hoy propuesto como meta nacional y para las provincias “fortaleciendo los servicios esenciales y sosteniendo la obra pública”.

* El autor es periodista. [email protected]