Hospital de Bahía Blanca denunció que la AFA le debe $108 millones tras un partido solidario

La organización del nosocomio ratificó la existencia de una millonaria deuda proveniente de la recaudación para los damnificados por las inundaciones.

Un hospital de Bahía Blanca denunció que la AFA le debe $108 millones luego de un partido solidario por las inundaciones

La controversia estalló luego de que la Asociación Cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca ratificara una denuncia pública por un presunto faltante de $108.000.000 que le reclaman a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El dinero en cuestión proviene de la recaudación de un partido benéfico disputado el 22 de marzo de 2025 entre la Selección mayor y la Sub-20, destinado a reparar los graves daños sufridos por el hospital tras las inundaciones de aquel año.

La presidenta de la cooperadora, María del Carmen Martí, explicó que la AFA anunció públicamente una recaudación de 701 millones de pesos, pero que el hospital solo recibió 593 millones. “No sabemos qué pasó”, advirtió Martí, quien además señaló que, aunque no planean llevar el caso a la justicia por respeto a los jugadores, necesitan tener las "cuentas claras" y dejar constancia en actas sobre el destino del dinero.

Por su parte, la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, emitió un comunicado junto a la dirección del hospital y el Ministerio de Salud bonaerense, conducido por Nicolás Kreplak, afirmando que la situación está “completamente saldada”. Según esta versión, la diferencia de dinero corresponde a servicios logísticos, operativos policiales, sonido y plataformas de ventas que ciertos proveedores no cobraron, y que fueron computados como parte del monto total de la donación, pero no representaban efectivo a transferir.

Hospital Penna Bahía Blanca Sin embargo, la Cooperadora rebatió este argumento utilizando las propias palabras de la entidad deportiva. Compartieron un video del secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, quien en una conferencia de prensa aseguró que el monto total a transferir era de $701.220.000.