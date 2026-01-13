Antes de la declaración de contadores por irregularidades, la AFA le respondió a la IGJ

Tras los escándalos que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , la entidad emitió un comunicado, negó las irregularidades en sus balances y acusó a la Inspección General de Justicia (IGJ) de hacer "presión y construir un relato ficticio de incumplimiento".

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia había advertido sobre supuestas inconsistencias en los balances por USD 450 millones y le puso a la AFA el 20 de enero como plazo máximo para que declaren los especialistas que intervinieron en los estados contables cuestionados.

Mañana a las 11 de la mañana se presentará Fernando Dubois , contador y auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional, quien dará detalles de los balances que avaló entre el 2020 y el 2024.

El jueves será el turno de los contadores Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi para dar cuenta sobre el estado financiero de la asociación de fútbol que preside Claudio "Chiqui" Tapia apuntada por varias denuncias por irregularidades que involucran millones de dólares .

Carraro deberá explicar el balance de 2017, Mucelli tendrá que hacerlo con los de 2018, 2019, 2020 y 2021; y Bisurgi los de 2022, 2023 y 2024. En caso de que no haya avances a partir de las explicaciones, el organismo que dirige Daniel Vítolo no descarta presentar veedores .

La respuesta de la AFA a la IGJ

Ante el llamado para comparecer por las cuentas, desde la AFA aseguraron que han presentado todos los balances a tiempo desde el 2027: "Una vez más, el incumplidor no es la AFA, sino el propio Organismo, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes. Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas", sostuvo la AFA en el comunicado titulado "La única verdad, es la realidad (bis)".

"Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control", agregaron.

La AFA sostiene que solo fueron notificados por una observación que fue contestada a su debido tiempo: "Solo una única vista fue debidamente notificada y es la correspondiente al balance cerrado el 30 de junio de 2017 y notificada el 26 de diciembre de 2017".

Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.

La única verdad, es la realidad (bis).



La única verdad, es la realidad (bis).



— AFA (@afa) January 13, 2026

"Esta fue respondida por AFA con nota y documentación de fecha 9 de enero de 2018. El resto de las vistas invocadas públicamente por el Inspector General, de las cuales maliciosamente dijo que AFA se negó a contestar, nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ", aclaran.

En el documento cuestionan los "límites del control estatal" y sostienen que "la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos".

La acusación de la IGJ no solo hace foco a la no entrega de los balances en tiempo y forma, sino también en la falta de explicaciones sobre el contenido de partidas millonarias incluidas en los estados contables.

claudio tapia Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Clarín

Según la información recabada por el organismo, los balances apuntados tienen cifras que sumadas superan los USD 450 millones, sin que se haya detallado de dónde vienen los fondos, su destino ni la composición real de varios rubros.

Qué dice la AFA sobre su cambio de domicilio legal

Sobre las acusaciones de Vítolo de que la AFA cambió el domicilio legal a Ezeiza por ser "un territorio que consideran más amigo para continuar violando la ley sin que se les diga nada", respondieron en el comunicado: "Es objetivamente falso afirmar que la AFA 'se escapó', que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal. La IGJ conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial. Cualquier afirmación en contrario resulta incompatible con los propios actos del organismo".

El ente rector del fútbol argentino afirma que se encuentran "bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires", por lo que la IGJ "carece de competencia actual para ejercer funciones de fiscalización".

"El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, concluye el comunicado.