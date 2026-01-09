Guillermo Francos apuntó contra las autoridades de la AFA: "Tienen los dedos verdes"

El ex jefe de Gabinete , Guillermo Francos , actualmente se encuentra en Punta del Este vacacionando junto a su familia. Sin embargó, su descanso no lo alejó de implicarse en temáticas de política actual del país. En una entrevista con el diario Clarín, el exfuncionario dio fuertes declaraciones donde cuestiona a las autoridades de la AFA a las que acusó de tener “los dedos verdes", ya que según él , actuaron con impunidad y cometieron delitos.

Francos apuntó directamente contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino: “El que me dijo que tenía los dientes amarillos ahora se demostró que tiene los dedos verdes . Se manejó con una impunidad ridícula. Hay que ser un poco más serio para ser delincuente , no podés hacer las locuras que hicieron estos tipos. ¿Si terminan en cana? Estafaron a la AFA".

Respecto a su situación profesional, reveló que habló por última vez con el presidente Javier Milei para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Aunque confesó que no se abordaron temas políticos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a reincorporarse en el Gabinete.

“Estoy abierto, por supuesto, para sentarme a conversar y escuchar qué me propone. Todavía tengo mucho para ofrecer en la vida política” , subrayó.

“Con Adorni me fui bien. Si el Presidente y Karina Milei lo eligieron para la Jefatura de Gabinete, es porque confían plenamente en él”, analizó. No obstante, al ser consultado por el asesor presidencial Santiago Caputo, el exfuncionario prefirió la cautela y evitó profundizar en detalles: “Mejor pasemos de tema, hablemos de otra cosa”, respondió.

“¿Justo en mi puesto? Por ahí las dificultades que se generaban conmigo, con Adorni no se producen, no sé, yo estoy afuera. Lo único claro es que el presidente en algún momento me necesitó y después de una elección muy buena como la de octubre consideró que yo no era tan significativo”, completó.

Para cerrar, el exfuncionario celebró la reciente detención de Nicolás Maduro en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, calificándola como un hecho "excepcional".

“Me pareció bárbaro, espectacular, porque estamos hablando de la captura de un dictador sanguinario. Los argentinos lo sufrimos con el gendarme Nahuel Gallo, que aún está retenido. Que haya caído Maduro con el método que cayó me parece excepcional”, concluyó el exministro coordinador.