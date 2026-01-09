9 de enero de 2026 - 23:20

Guillermo Francos apuntó contra las autoridades de la AFA: "Tienen los dedos verdes"

El ex jefe de Gabinete, a pesar de encontrarse de vacaciones junto a su familia, dio declaraciones publicas y habló sobre la posibilidad de volver al Gobierno.

Guillermo Francos dio fuertes declaraciones públicas en medio de sus vacaciones familiares. &nbsp;

Guillermo Francos dio fuertes declaraciones públicas en medio de sus vacaciones familiares.

 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, actualmente se encuentra en Punta del Este vacacionando junto a su familia. Sin embargó, su descanso no lo alejó de implicarse en temáticas de política actual del país. En una entrevista con el diario Clarín, el exfuncionario dio fuertes declaraciones donde cuestiona a las autoridades de la AFA a las que acusó de tener “los dedos verdes", ya que según él , actuaron con impunidad y cometieron delitos.

Leé además

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto al presidente Javier Milei.

El Gobierno "sigue de cerca" la liberación de presos políticos en Venezuela y espera por Nahuel Gallo

Por Redacción Política
la esposa de nahuel gallo confirmo que el argentino sigue detenido en venezuela: tienen que liberarlo ya

La esposa de Nahuel Gallo confirmó que el argentino sigue detenido en Venezuela: "Tienen que liberarlo ya"

Por Redacción Mundo

Francos apuntó directamente contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino: “El que me dijo que tenía los dientes amarillos ahora se demostró que tiene los dedos verdes. Se manejó con una impunidad ridícula. Hay que ser un poco más serio para ser delincuente, no podés hacer las locuras que hicieron estos tipos. ¿Si terminan en cana? Estafaron a la AFA".

El posible futuro de Guillermo Francos en el Gabinete

Respecto a su situación profesional, reveló que habló por última vez con el presidente Javier Milei para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Aunque confesó que no se abordaron temas políticos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a reincorporarse en el Gabinete.

“Estoy abierto, por supuesto, para sentarme a conversar y escuchar qué me propone. Todavía tengo mucho para ofrecer en la vida política”, subrayó.

En la entrevista, Francos respaldó la gestión de su sucesor, Manuel Adorni.

“Con Adorni me fui bien. Si el Presidente y Karina Milei lo eligieron para la Jefatura de Gabinete, es porque confían plenamente en él”, analizó. No obstante, al ser consultado por el asesor presidencial Santiago Caputo, el exfuncionario prefirió la cautela y evitó profundizar en detalles: “Mejor pasemos de tema, hablemos de otra cosa”, respondió.

“¿Justo en mi puesto? Por ahí las dificultades que se generaban conmigo, con Adorni no se producen, no sé, yo estoy afuera. Lo único claro es que el presidente en algún momento me necesitó y después de una elección muy buena como la de octubre consideró que yo no era tan significativo”, completó.

Para cerrar, el exfuncionario celebró la reciente detención de Nicolás Maduro en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, calificándola como un hecho "excepcional".

“Me pareció bárbaro, espectacular, porque estamos hablando de la captura de un dictador sanguinario. Los argentinos lo sufrimos con el gendarme Nahuel Gallo, que aún está retenido. Que haya caído Maduro con el método que cayó me parece excepcional”, concluyó el exministro coordinador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno festejó el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

El Gobierno celebró el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y lo calificó como "histórico"

Por Redacción Política
Javier Milei criticó el socialismo del siglo XXI y su impacto en América Latina, tildándolo de mentiroso y engañoso

Milei afirmó que América Latina "despertó del socialismo del siglo XXI" y trabaja en un nuevo bloque regional

Por Redacción Política
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y la concejal de Luján, Paloma Scalco, candidata por la reelección del Frente Patria. 

Junta Electoral: el kirchnerismo le ganó una "revancha" por 7-0 al PJ Mendoza y confirmó su nuevo nombre

Por Martín Fernández Russo
El intendente Alejandro Morillas colaboró en las primeras maniobras de auxilio hasta la llegada de la ambulancia y el traslado del herido.

Motociclistas estadounidenses se accidentaron en la vieja Ruta 40 y fueron asistidos por el intendente de San Carlos

Por Gisel Guajardo