Los incendios en Chubut no dan tregua: el fuego ya afectó casi 12 mil hectáreas en El Hoyo.

El desbastadorincendio forestal en la provincia de Chubutcontinua agravándose. Este domingo, el Gobierno provincial informó que el fuego ya afectó 11.970 hectáreas en la zona de El Hoyo, más del doble de lo reportado ayer, cuando se habían contabilizado 5.260 hectáreas arrasadas.
El nuevo parte fue difundido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, con datos relevados hasta la medianoche del sábado. Según el informe oficial, las llamas avanzaron principalmente sobre matorrales, bosques implantados y bosques nativos, y los focos permanecen activos en varios sectores críticos.
Durante la jornada del sábado, los brigadistas pudieron trabajar con normalidad hasta cerca de las 13, cuando la situación se volvió más compleja por el aumento de la velocidad del viento, lo que provocó reactivaciones del fuego en distintos puntos. A pesar de ello, los medios aéreos lograron operar en zonas de interfase como La Angostura, El Balcón, El Pedregoso y Aldea San Francisco.
Uno de los momentos más delicados se produjo cuando el incendio descendió detrás de la Escuela N° 81 y avanzó hacia El Pedregoso. En el sector de Los Paredones, el fuego volvió a cruzar la Ruta Nacional 40 y se propagó en dirección a Laguna Las Mercedes. Allí, según detalló el informe, el incendio sigue activo y pone en riesgo la Usina y la Escuela de El Coihue, por lo que se mantiene un operativo con maquinaria pesada, apertura de fajas cortafuegos y resguardo mediante camiones cisterna.
En paralelo, las llamas avanzaron en el sector de Cárdenas, sobre el margen noroeste del Lago Epuyén, afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas, con focos activos en zonas altas. En Aserradero Franco, el fuego se propagó con intensidad hacia La Burrada, donde se trabajó con maquinaria vial para la construcción de cortafuegos.
El parte oficial también indicó que en la zona alta del Cordón Derrumbe (Laguna Los Alerces) se helitransportó personal para combatir los focos, pero los trabajos debieron suspenderse de manera preventiva por la reactivación del incendio.
Desde este domingo, el operativo se refuerza con la llegada de casi 80 brigadistas provenientes de Córdoba y de la administración nacional. Las autoridades informaron que se realizará una redistribución de los equipos para priorizar los sectores con mayor actividad del fuego, especialmente aquellos cercanos a viviendas e infraestructura.
Ante los incendios en la provincia de Chubut, a través de la @AFE_Arg colaboramos con un masivo operativo con brigadistas, bomberos voluntarios y Fuerzas Federales desplegados en el territorio, junto con medios aéreos y terrestres, trabajando de manera coordinada con la provincia… pic.twitter.com/J3Dep1uEtK