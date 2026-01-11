La superficie quemada se duplicó en menos de 24 horas. Los focos siguen activos y casi 80 brigadistas trabajan contrarreloj para proteger viviendas e infraestructura.

Los incendios en Chubut no dan tregua: el fuego ya afectó casi 12 mil hectáreas en El Hoyo.

El desbastador incendio forestal en la provincia de Chubut continua agravándose. Este domingo, el Gobierno provincial informó que el fuego ya afectó 11.970 hectáreas en la zona de El Hoyo, más del doble de lo reportado ayer, cuando se habían contabilizado 5.260 hectáreas arrasadas.

El nuevo parte fue difundido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, con datos relevados hasta la medianoche del sábado. Según el informe oficial, las llamas avanzaron principalmente sobre matorrales, bosques implantados y bosques nativos, y los focos permanecen activos en varios sectores críticos.

Durante la jornada del sábado, los brigadistas pudieron trabajar con normalidad hasta cerca de las 13, cuando la situación se volvió más compleja por el aumento de la velocidad del viento, lo que provocó reactivaciones del fuego en distintos puntos. A pesar de ello, los medios aéreos lograron operar en zonas de interfase como La Angostura, El Balcón, El Pedregoso y Aldea San Francisco.

Embed #Chubut La empresa platense Jas Fly participa con uno de sus equipos aéreos del combate de los incendios forestales. pic.twitter.com/Vt68DEt9KN — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 11, 2026 El fuego sigue avanzando Uno de los momentos más delicados se produjo cuando el incendio descendió detrás de la Escuela N° 81 y avanzó hacia El Pedregoso. En el sector de Los Paredones, el fuego volvió a cruzar la Ruta Nacional 40 y se propagó en dirección a Laguna Las Mercedes. Allí, según detalló el informe, el incendio sigue activo y pone en riesgo la Usina y la Escuela de El Coihue, por lo que se mantiene un operativo con maquinaria pesada, apertura de fajas cortafuegos y resguardo mediante camiones cisterna.

En paralelo, las llamas avanzaron en el sector de Cárdenas, sobre el margen noroeste del Lago Epuyén, afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas, con focos activos en zonas altas. En Aserradero Franco, el fuego se propagó con intensidad hacia La Burrada, donde se trabajó con maquinaria vial para la construcción de cortafuegos.