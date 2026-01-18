Tras casi tres días de intensa búsqueda, encontraron en Neuquén a la hermana del "Huevo" Acuña.

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue encontrada en la zona de bardas de Zapala. Padece esquizofrenia y había sido denunciada como desaparecida desde el jueves.

La Policía de Neuquén confirmó este domingo que Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista de River Marcos Acuña, fue hallada con vida luego de permanecer casi tres días desaparecida.

Muñoz, quien padece esquizofrenia, se encontraba extraviada desde la tarde del jueves 16. La denuncia por su desaparición había sido radicada por su madre en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala, lo que activó un amplio operativo de búsqueda con personal de distintas dependencias policiales.

Finalmente, la mujer, de 42 años, fue encontrada alrededor de las 3.25 al pie de un tanque de agua, en la zona de bardas de Zapala.

hermana huevo acuña Encontraron a la hermana del "Huevo" Acuña. Diario Río Negro Durante los días de rastrillaje, la madre de Fabiana había expresado su preocupación por el estado de salud de su hija. "Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado", había declarado en medio de la angustia, mientras el caso era caratulado como "presunta desaparición de personas".

El enojo de la familia de Acuña En paralelo a la búsqueda, Jéssica, otra de las hermanas de Acuña, cuestionó públicamente la atención brindada por profesionales de la salud. En redes sociales apuntó contra el hospital local por no haber dispuesto una internación durante los episodios previos: "Y ahora, dónde están los psiquiatras del hospital Zapala, qué pasa que no llaman ahora… Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde", escribió.