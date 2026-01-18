River Plate empató con Peñarol y se quedó con el triunfo en penales

River Plate disputó ante Peñarol un amistoso entretenido en Uruguay . Si bien finalizó 0 a 0, el Millonario por momentos jugó mucho mejor y mereció abrir el marcador, pero no pudo hacerlo. Desde los doce pasos fue más efectivo, y se quedó con el triunfo.

El Millonario fue el elenco que mejor se mostró en el manejo del balón. Sin desesperarse pero con vértigo en las entregas, resultó el equipo que buscó el arco contrario con más ímpetu. En ese aspecto, se notó el buen debut de Matías Viña y Aníbal Moreno para ayudar a Juan Fernando Quintero, que no tuvo que retroceder tanto para participar.

Sin embargo, casi no pudo generar chances durante la primera mitad. Recién a los 47', Juanfer pudo meter una pelota en cortada que Matías Viña definió con un remate al lateral del arco. River chocó con una línea defensiva Manya plantada correctamente.

En líneas generales, el trámite contó con mucha pelea y pierna fuerte. La presión en la zona media fue la gran búsqueda de ambos, y así se fueron al descanso.

El complemento mantuvo la misma tónica. River como el elenco que tenía más tiempo el esférico , pero que no podía encontrar la forma de vulnerar la resistencia de su contrincante.

Marcelo Gallardo aprovechó el pasar del reloj para introducir modificaciones, y probar a jugadores que prometen sumar muchos más minutos en este 2026. Entre ellos, ingresó el que fue más picante: Ian Subiabre. El juvenil se movió por todo el frente de ataque, y tuvo un par de remates que controló el portero rival.

A Peñarol le costó cada vez que cruzó la mitad de la cancha, y contó con los dedos de una mano las oportunidades. Una de ellas con el remate de Umpiérrez que se estrelló en el travesaño.

Así, River Plate no pasó del cero a pesar de hacer mucho más mérito para lograrlo. El trámite lo favoreció, y los refuerzos cumplieron en su debut, pero debió esperar a los penales para quedarse con la victoria, con la buena actuación de Beltrán que tapó un disparo.

