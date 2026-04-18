Lionel Messi la rompió con un doblete para el triunfo de Inter Miami

Inter Miami logró un valioso triunfo por 3-2 ante Colorado Rapids en condición de visitante, en un partido marcado por el protagonismo absoluto de Lionel Messi y el inicio de una nueva etapa sin Javier Mascherano como entrenador, tras su polémica partida.

En el debut de Guillermo Hoyos al mando, el equipo de Miami encontró rápidamente respuestas en su capitán: Messi abrió el marcador desde el punto de penal y se mostró como el eje de cada ataque, asumiendo la responsabilidad en un contexto de transición institucional tras la salida de Mascherano por motivos personales en plena temporada.

El desarrollo fue cambiante. Inter golpeó primero con el tanto de Messi y amplió la ventaja antes del descanso con el gol de Germán Berterame, pero en el complemento sufrió dos desatenciones que permitieron la reacción de Colorado, de la mano de Rafael Navarro y Darren Yepi, por lo que dejaron el encuentro igualado.

En ese escenario de incertidumbre, volvió a aparecer Messi, que en el tramo final resolvió el partido con una acción individual fiel a su estilo para firmar su doblete y sellar el 3-2 definitivo.

Más allá del resultado, el partido dejó en claro el peso específico del rosarino dentro del equipo: participó en los momentos clave, lideró la generación de juego y fue determinante en el desenlace. No es casual que llegara como el máximo referente ofensivo del equipo en la temporada, concentrando gran parte de los goles y la producción futbolística.

Así, en el inicio de la era sin Javier Mascherano, Inter Miami encontró una certeza en medio del cambio: mientras el equipo se reacomoda bajo una nueva conducción, Messi continúa siendo el faro futbolístico y el sostén competitivo de un equipo que depende, más que nunca, de su talento.