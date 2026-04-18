18 de abril de 2026 - 20:00

Copa del Rey: El Atlético de Madrid de Diego Simeone perdió por penales la final con Real Sociedad

Atlético Madrid no pudo en los penales tras el empate 2-2 en los 90' y el alargue. Julián Álvarez erró su penal. Diego Simeone, en la puerta de otro título.

Atlético Madrid, otra vez a las puertas: perdió la final de la Copa del Rey por penales.&nbsp; &nbsp;

Atlético Madrid, otra vez a las puertas: perdió la final de la Copa del Rey por penales. 

 

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Copa del Rey: el análisis del partido entre Atlético Madrid y Real Sociedad

En el arranque del encuentro, la Real Sociedad sorprendió al equipo del Cholo: a los 20 segundos de juego Ander Barrenetxea hizo el 1-0 con un cabezazo que venció a Juan Musso. A pesar de la desventaja, el Colchonero fue mejor en el trámite del juego y a los 18 minutos llegó a la igualdad gracias a un gol de Ademola Lookman.

En el segundo tiempo, el equipo de Simeone no podía ser claro frente al arco rival hasta que a los 82 minutos de juego, Julián Álvarez sacó un remate tremendo desde el borde del área para empatar el partido nuevamente y desatar la locura de los hinchas en las tribunas.

Luego de un largo partido con alargue incluido, Alexander Sorloth erró el primer penal e hizo cuesta arriba para el Atlético. Como si fuera poco, Julián Álvarez también malogró su remate y, a pesar de que Musso atajó un penal, no pudo revertir la tanda.

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Copa del Rey: El Atlético de Madrid de Diego Simeone perdió por penales la final con Real Sociedad.

Los penales en la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

Atlético de Madrid

  • Alexander Sorloth (atajó el arquero)
  • Julián Álvarez (atajó el arquero)
  • Nico González (gol)
  • Thiago Almada (gol)
  • Alex Baena (gol)

Real Sociedad

  • Carlos Soler (gol)
  • Orri Oskarsson (atajó Musso)
  • Luka Sucic (gol)
  • Aihen Muñoz (gol)
  • Pablo Marín (gol)
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El Cholo Simeone no pudo sumar su noveno título en el Atlético de Madrid

El Cholo podría haber sumado su noveno título al mando del club español, donde ya es ídolo y forma parte de la mesa chica de los más importantes de la historia. El entrenador argentino ganó este trofeo en 2013, cuando en la final venció al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Todos los títulos de Diego Simeone en el Atlético de Madrid

Desde su llegada en diciembre de 2011, y con una vigencia histórica en el fútbol, Simeone cosechó 8 títulos al mando de uno de los clubes más importantes de España.

  • La Liga en 2013-14 y 2020-21.
  • Copa del Rey 2012-13.
  • Europa League 2011-12 y 2017-18.
  • Supercopa de Europa 2012 y 2018.
  • Supercopa de España 2014.

Además, el Colchonero ganó 10 ediciones de la Copa del Rey, título que se disputa este sábado:

  • 1960
  • 1961
  • 1965
  • 1972
  • 1976
  • 1985
  • 1991
  • 1992
  • 1996
  • 2013

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