Atletico Madrid conoce a su rival en la Champions League

La Champions League ya sorteó sus próximas instancias. En los playoffs, el Atlético de Madrid se enfrentará a un club que se muestra muy fuerte en su estadio.

El conjunto de los argentinos está en 16avos de la Champions.

Los dirigidos por Diego Simeone se enfrentarán al Brujas por los 16avos de final de la Champions League. El Atlético Madrid, que atraviesa rachas negativas individuales, solo sumó 13 puntos y quedó en la posición número 14, clasificando por medio de los playoffs, con vistas a la próxima instancia, viajará a Bélgica.

En la última fecha perdió contra la gran sorpresa de esta Liga de Campeones con el humilde club noruego Bodo/Glimt lo venció en el Wanda Metropolitano por 2 a 1. Aun así, esto no impidió la clasificación del equipo dirigido por los argentinos. Además, una de las principales razones por las que no mejoraron su posición fue la sequía goleadora de Julián Álvarez.

El Colchonero disputará su partido contra Brujas en la ida de la llave, que se jugará el 17 de febrero, mientras que la vuelta será el 25 de ese mismo mes. Luego, el 27 de febrero, si clasifica, el conjunto madrileño conocerá al equipo que enfrentaría en unos hipotéticos octavos de final, que podrían ser el Liverpool o el Tottenham.

Diego Simeone ya siente lo que será este duro encuentro y adelantó "¿Brujas? Difícil, sabemos las características de los chicos que juegan en Brujas". Además, el técnico argentino fue contundente ante una de sus posibles últimas temporadas en el Colchonero, donde tiene una cuota pendiente con este trofeo "Hay que salir campeones".

Julián Álvarez arrastra una sequía de goles desde el 9 de diciembre de 2025, cuando convirtió frente al PSV en la fase de grupos de la Champions League. Desde aquel tanto, acumula más de 700 minutos de juego y 49 días sin festejar, lo que ha impactado en el rendimiento ofensivo del Atlético de Madrid.