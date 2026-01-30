30 de enero de 2026 - 10:45

Atletico Madrid conoce a su rival en la Champions League

La Champions League ya sorteó sus próximas instancias. En los playoffs, el Atlético de Madrid se enfrentará a un club que se muestra muy fuerte en su estadio.

El conjunto de los argentinos está en 16avos de la Champions.

El conjunto de los argentinos está en 16avos de la Champions.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

De VideoMatch a Madrid: la nueva vida de Diego Korol como productor y nexo de los argentinos en España.

De VideoMatch a Madrid: la nueva vida de Diego Korol como productor y "nexo" de los argentinos en España

Por Redacción Espectáculos
El español logró avanzar de ronda y está en la final en Australia.

Carlos Alcaraz alcanzó una marca de Nadal y avanzó a la final del Australian Open

Por Redacción Deportes

En la última fecha perdió contra la gran sorpresa de esta Liga de Campeones con el humilde club noruego Bodo/Glimt lo venció en el Wanda Metropolitano por 2 a 1. Aun así, esto no impidió la clasificación del equipo dirigido por los argentinos. Además, una de las principales razones por las que no mejoraron su posición fue la sequía goleadora de Julián Álvarez.

image
El Atl&eacute;tico Madrid perdi&oacute; su &uacute;ltimo partido en fase de grupos.

El Atlético Madrid perdió su último partido en fase de grupos.

¿Cuando visitará Belgica el Atlético Madrid?

El Colchonero disputará su partido contra Brujas en la ida de la llave, que se jugará el 17 de febrero, mientras que la vuelta será el 25 de ese mismo mes. Luego, el 27 de febrero, si clasifica, el conjunto madrileño conocerá al equipo que enfrentaría en unos hipotéticos octavos de final, que podrían ser el Liverpool o el Tottenham.

Diego Simeone ya siente lo que será este duro encuentro y adelantó "¿Brujas? Difícil, sabemos las características de los chicos que juegan en Brujas". Además, el técnico argentino fue contundente ante una de sus posibles últimas temporadas en el Colchonero, donde tiene una cuota pendiente con este trofeo "Hay que salir campeones".

image
Diego Simeone fue contundente respecto a esta edici&oacute;n.

Diego Simeone fue contundente respecto a esta edición.

Julián Álvarez, la "araña" que no puede trepar

Julián Álvarez arrastra una sequía de goles desde el 9 de diciembre de 2025, cuando convirtió frente al PSV en la fase de grupos de la Champions League. Desde aquel tanto, acumula más de 700 minutos de juego y 49 días sin festejar, lo que ha impactado en el rendimiento ofensivo del Atlético de Madrid.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un niño periodista.

El cruce viral entre un defensor y un niño periodista tras el Atlético vs. Central Córdoba

Por Redacción Deportes
El Granate de Mauricio Pellegrino se impuso en La Fortaleza por 2-1 con goles de Carrera y Marcelino Moreno.

Liga Profesional: Lanús lo resolvió en el segundo tiempo y sigue con puntaje ideal

Por Redacción Deportes
La tenista marplatense avanzó a semifinales en el torneo de WTA 125 de Manila, Filipinas, donde enfrentará a la colombiana Camila Osorio, por un lugar en la final.

Tenis: Solana Sierra avanza a semifinales en Manila y enfrentará a Camila Osorio

Por Redacción Deportes
La jugada se produjo en el último minuto adicional del partido, tras un tiro libre y en la que el experimentado arquero Oumar Barry, convirtió un autogol. 

Fútbol: El insólito gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo

Por Redacción Deportes