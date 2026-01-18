18 de enero de 2026 - 11:31

Con la estrella del campeón de Cuyo: Independiente Rivadavia presentó su nueva armadura para el 2026

Independiente Rivadavia lanzó su nueva indumentaria AIFIT para un 2026 histórico. Con la estrella de campeón, el Azul debuta este domingo en la Copa Argentina.

La nueva camiseta de Independiente Rivadavia.

Por Francisco Moreno

Independiente Rivadavia presentó oficialmente su nueva indumentaria para la temporada 2026, marcada por el cambio de sponsor técnico a AIFIT y la inclusión de su primera estrella profesional. El estreno del equipo de Alfredo Berti será este domingo ante Estudiantes de Caseros, iniciando la defensa del título en la Copa Argentina.

Una estrella histórica para el único campeón de Cuyo

La principal novedad que captó la atención del pueblo leproso es la incorporación de una estrella dorada sobre el escudo. Este detalle simboliza la conquista de la Copa Argentina obtenida el pasado 5 de noviembre de 2025, un hito que posiciona a Independiente Rivadavia como el primer equipo de la región en alcanzar un título de esta magnitud en la era profesional.

La nueva indumentaria, que reemplaza a la marca Lyon tras dos años en la élite, presenta un diseño en tejido jacquard de alto estándar. La versión titular destaca por distintos tonos de azul oscuro con cuello y puños tejidos de tacto suave, mientras que la alternativa mantiene una base blanca con detalles en azul. Según las fuentes, la estrella en material TPU solo está presente en la línea de juego, lo que la convierte en una pieza de colección para los hinchas.

Debut en San Luis y el camino a la Copa Libertadores

El estreno de la "nueva piel" no se hará esperar. El Azul saldrá a la cancha este domingo 18 de enero a las 19:00 en el estadio de La Pedrera, en San Luis. El rival será Estudiantes de Caseros, en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, certamen donde la Lepra inicia su camino como campeón defensor.

Este lanzamiento comercial y deportivo ocurre en un contexto de máxima expectativa para la institución, ya que el 2026 será el año del debut absoluto de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores, lo que motivó a la nueva firma proveedora a presentar una línea de indumentaria más sofisticada y variada.

Precios y disponibilidad en la Tienda Azul

Para los socios y simpatizantes que busquen adquirir la nueva camiseta, el club ya habilitó la preventa a través de su plataforma online y en los locales físicos de Guaymallén y el Parque. El valor oficial de la casaca, tanto la titular como la suplente y la de arquero, se fijó en 108.000 pesos.

Además de la indumentaria de juego, la colección 2026 incluye remeras de entrenamiento y de salida con valores que arrancan en los 59.000 pesos. La dirigencia informó que existe un amplio stock disponible, buscando evitar los problemas de suministro que se presentaron en temporadas anteriores.

