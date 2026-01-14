14 de enero de 2026 - 11:30

Sharenting: por qué compartir fotos de tus hijos en redes puede ponerlos en riesgo hoy

Compartir la vida de los chicos en internet parece inofensivo, pero los riesgos van desde el robo de identidad hasta el uso de fotos en redes de abuso.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Casi el 90% de los padres comparte fotos, videos o datos de sus hijos en plataformas como Instagram y TikTok. Lo que empieza como un recuerdo tierno puede terminar siendo una pesadilla para la seguridad y el bienestar emocional de los menores. Esta práctica, conocida como sharenting, hoy genera una alerta mundial entre expertos en infancia.

Los riesgos ocultos: mucho más que un "like"

Aunque la intención suele ser positiva, subir una foto de tu hijo en la pileta o el jardín puede escaparse de tu control rápidamente. La policía advierte que el 72% del material incautado a redes de pedofilia está compuesto por imágenes cotidianas, no sexualizadas, obtenidas de internet. Al publicar, perdés el rastro de quién descarga o manipula ese contenido con inteligencia artificial para crear "deepfakes" o memes ofensivos.

image

Además de los peligros externos, los especialistas señalan consecuencias psicológicas graves. Los chicos pueden sentir vergüenza, culpa y una pérdida real de autonomía sobre su propia imagen. Según los informes, el 81% de los bebés ya tiene presencia en la red antes de los seis meses de vida, creando una huella digital permanente que ellos no eligieron.

El derecho al olvido y la privacidad de los chicos

Muchos adolescentes ya están reclamando a sus padres que retiren fotos de su infancia porque se sienten ridiculizados o expuestos ante sus pares. Esta exposición temprana condiciona su identidad digital futura y puede afectar incluso sus oportunidades escolares o laborales años después. No es solo un capricho: es su derecho a la privacidad y al honor.

image

Para proteger a los más chicos, UNICEF y otras organizaciones recomiendan seguir pautas claras de seguridad:

  • Evitar compartir imágenes donde los chicos aparecen con poca ropa o en situaciones íntimas (baño, playa).
  • Configurar siempre las cuentas como privadas y limitar quién puede ver las historias.
  • Quitar la ubicación de la cámara y eliminar los metadatos de las fotos antes de subirlas.
  • Pedir permiso a los hijos antes de publicar, respetando su decisión si dicen que no.
