Naturaleza intervenida: el animal que está desapareciendo por la manipulación del hombre dentro de su hábitat

En la era de las redes sociales, capturar la foto perfecta se convirtió en una obsesión. Sin embargo, detrás de algunas imágenes impactantes que circulan a diario, existen consecuencias que pocos conocen. Un animal pequeño, colorido y ahora poco visto está siendo afectado directamente por esta práctica.

La manipulación con fines de fotografiar e intervenir su hábitat, el traslado fuera de su ambiente y el estrés provocado por la exposición humana están acelerando un proceso preocupante: la desaparición progresiva de una especie que cumple un rol clave en el ecosistema.

Las llamadas ranas “galaxia” (nombre científico Melanobatrachus indicus) son anfibios endémicos pertenecientes a los bosques húmedos de Kerala, en el sur de la India, ecosistemas muy específicos y frágiles.

Estas ranas suelen vivir en zonas húmedas, selvas y ambientes de alta biodiversidad , donde cumplen un rol fundamental en el equilibrio ecológico, ya que controlan poblaciones de insectos y sirven como indicadores de la salud ambiental.

Su piel no solo es visualmente llamativa, sino extremadamente sensible, lo que las vuelve vulnerables a cualquier tipo de contacto humano. Por eso, al ser fotografiadas, muchas veces son tocadas, levantadas o movidas de su lugar original para lograr una mejor imagen, lo que altera su temperatura corporal y daña la capa protectora de su piel. Esta barrera natural es clave para su respiración y defensa frente a bacterias y hongos.

Además, el simple acto de molestar en su hábitat, aunque sea por pocos minutos, puede generarles un estrés severo que compromete su supervivencia. La popularidad de estas imágenes también incentiva la búsqueda indiscriminada de ejemplares, aumentando la presión sobre poblaciones ya reducidas. Lo que para una persona es una fotografía llamativa, para la rana puede significar una amenaza directa a su vida.

Fotos virales y manipulación humana: el impacto invisible

El auge de la fotografía de naturaleza y la necesidad de generar contenido impactante para redes sociales han multiplicado las interacciones humanas con estas ranas.

Es así que la Sociedad Zoológica de Londres investigó que algunos ejemplares fueron quitados de su zona para colocarlos en entornos “más estéticos”. El resultado fue lamentablemente el esperado: al menos dos ranas murieron el mismo día tras estas manipulaciones. En otros casos, el estrés térmico y la exposición prolongada a luces intensas agravaron aún más su estado.

A su vez, desde el año 2019, el investigador Rajkumar K. P. investigó esa población de ranas. Aunque en 2020 pudo localizar siete ejemplares viviendo bajo unos troncos. Luego de la interrupción causada por la pandemia, regresó al mismo lugar y se encontró sin aparición, tras varios intentos de búsqueda.

Muchas de las imágenes compartidas no muestran el detrás de escena: animales colocados sobre fondos artificiales, expuestos a luces intensas o sostenidos con manos sin protección.

En este caso, la piel de las ranas es altamente permeable y absorbe sustancias químicas presentes en cremas, repelentes o incluso residuos imperceptibles en la piel humana. Esto puede provocar infecciones, deshidratación o la muerte en pocos días.

Cómo observar sin dañar: la importancia de la conservación responsable

La conservación de las ranas “galaxia” no implica dejar de admirarlas, sino aprender a hacerlo de manera responsable. Los especialistas coinciden en que la observación debe realizarse sin contacto directo, respetando la distancia y evitando alterar su entorno.

Las ranas “galaxia” son un ejemplo claro de cómo la intervención humana, incluso cuando parece inofensiva, puede tener consecuencias irreversibles. Admirar la naturaleza implica respetarla, entendiendo que no todo lo que puede fotografiarse debe ser tocado.