Boca ya tiene a Hinestroza y ahora activó otro objetivo en el mercado de pases

Tras destrabar la llegada de Marino Hinestroza, Boca empezó a sondear a un joven delantero estrella como posible segundo refuerzo por el gusto de Riquelme.

Una vez que quedó resuelta la llegada de Marino Hinestroza, que en los próximos días viajará desde Colombia para sumarse al plantel de Boca Juniors, la dirigencia "Xeneize" ya comenzó a mover piezas en busca de otra incorporación ofensiva para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026.

Aunque en un primer momento había trascendido que Boca podría avanzar por Gastón Hernández o Alexis Cuello, la situación contractual y financiera de sus clubes actuales complicó esas gestiones, por lo que la prioridad se reorientó hacia otra alternativa en el frente de ataque.

image Quién es el gran objetivo de Riquelme para reforzar la delantera de Boca En ese contexto, desde las oficinas de la institución que encabeza Juan Román Riquelme se interesaron por el joven delantero Maher Carrizo, figura de Vélez Sarsfield que se habría mostrado receptivo a la idea de recalar en La Ribera. Boca ya realizó un sondeo informal para conocer las condiciones de su pase y las pretensiones del jugador de cara a un posible contrato.

Sin embargo, el vínculo entre las dirigencias de Boca y Vélez no goza de la mejor relación, lo que podría agregar complejidad a una negociación que, por ahora, sigue en etapas preliminares. Además, la cláusula de rescisión de Carrizo (de alrededor de 16 millones de euros) también aparece como una barrera que Boca deberá evaluar si decide avanzar de forma más firme.

image Pese a estos obstáculos, el interés "Xeneize" por el atacante de 19 años sigue latente y se espera que en los próximos días pueda haber novedades, ya sea con un ofrecimiento formal o con alternativas similares que permitan fortalecer el plantel de Claudio Úbeda antes del inicio de las competiciones oficiales.