En el Fútbol de Africa manda Senegal, porque es el nuevo campeón

Los Leones de la Teranga levantaron la copa, en las propias narices de su rival: Marruecos. En el estadio de Rabat la hinchada lloró por perder el oro en Fútbol

La selección de Fútbol de Senegal venció a su similar de Marruecos, por 1 a 0, en una polémica final correspondiente a la Copa Africana de Naciones. El lance se disputó en el estadio Prince Moulay Abdellah, de la ciudad de Rabat, capital de Marruecos.

Cotejo de alta tensión

El encuentro vivió momentos de tensión y escándalo en los instantes finales de la etapa regular luego de que el entrenador de los verdes, Pape Thiaw, decidiera retirar a sus jugadores del terreno de juego por su disconformidad con las decisiones arbitrales.

A los 47 minutos del segundo tiempo y con el partido a punto de finalizar, Senegal había conseguido adelantarse en el marcador y quedar al borde de la gloria, pero el encargado de impartir justicia decidió invalidar el tanto por una supuesta falta previa dentro del área.

Poco tiempo después, el VAR intervino para llamar al juez principal con el objetivo de que revise un posible penal a favor de Marruecos por una posible sujeción sobre Brahim Díaz. Luego de revisar la jugada, el árbitro terminó convalidando lo expuesto por el VAR y sancionó la pena máxima para el seleccionado marroquí, decisión que desató el enojo en todo el plantel senegalés.

Tanto fue el malestar con la sanción del colegiado que el Pape Thiaw solicitó a sus jugadores que se retiren del campo de juego a modo de protesta por su disconformidad con las decisiones arbitrales.

Finalmente, los jugadores senegaleses retornaron a la cancha y el arquero Édouard Mendy se dispuso a pararse bajo los tres palos. El guardameta detuvo el remate desde los doce pasos del propio Díaz y mantuvo la igualdad sin goles en el marcador.

En un contragolpe bien ejecutado, Senegal recuperó la pelota en mitad de cancha y rápidamente dispuso a Pape Gueye para correr. El centrocampista del Villarreal corrió con el balón controlado y sacó un potente zurdazo que venció al arquero Yassine Bounou.

¿Por qué el sobre nombre?

El apodo de la selección de Senegal hace referencia a uno de los animales más comunes de su territorio, el león, pero a su vez el mote está acompañado de la palabra Teranga, que refiere al espíritu de la hospitalidad del país.

Según la interpretación oficial, el león es una señal frecuente del grupo étnico nord-sudanés, al cual pertenece la mayor parte de los senegaleses.

Antes de la presencia francesa, era el animal simbólico del Poder; el rey era un rey-león-sol-Dios.

