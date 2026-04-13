13 de abril de 2026 - 22:43

Del incidente en cancha al odio en redes: ataques racistas contra Brian Brobbey tras la lesión de Cuti Romero

El delantero Brian Brobbey fue blanco de insultos y mensajes racistas tras la jugada que derivó en la lesión de Cristian Romero.

Insultos y racismo contra Brobbey por la lesión de Romero.

Insultos y racismo contra Brobbey por la lesión de Romero.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El delantero del Sunderland, Brian Brobbey, fue blanco de ataques en redes sociales luego de protagonizar la jugada que derivó en la lesión de Cristian Romero.

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La acción ocurrió cuando el atacante empujó al defensor argentino, quien terminó impactando contra su propio arquero, Antonin Kinsky. Como consecuencia del choque, Romero sufrió una lesión en el ligamento colateral que lo mantendrá fuera de las canchas durante aproximadamente dos meses.

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Tras el episodio, Brobbey recibió una ola de agresiones, insultos y mensajes racistas en redes sociales. La situación fue repudiada por el Sunderland mediante un comunicado oficial.

Estamos con Brian y lo apoyamos. Este no es un incidente aislado y lamentamos la frecuencia con la que se producen este tipo de comportamientos inaceptables”, expresó el club inglés, que también reclamó un entorno más seguro e inclusivo en el fútbol.

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En la misma línea, la Premier League condenó los hechos y aseguró que trabaja junto a clubes, autoridades y plataformas digitales para combatir la discriminación y avanzar en la identificación de los responsables.

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