13 de abril de 2026 - 09:16

Murió a los 87 años Julio Ricardo, histórico periodista y comentarista deportivo

Su voz quedó asociada a grandes transmisiones del fútbol, en dupla con José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, este último en la época de Fútbol Para Todos (FPT).

Murió el periodista deportivo Julio Ricardo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El periodismo deportivo despidió este lunes a otra de sus figuras más reconocidas: Julio Ricardo murió a los 87 años tras permanecer internado en la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires. Su fallecimiento se suma a una seguidilla reciente que golpea al oficio, luego de las muertes de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

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Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Ricardo inició su carrera lejos de los estadios: fue docente en el nivel primario. Pero en 1957 dio el salto al periodismo con coberturas para Noticias Gráficas y desde entonces construyó una trayectoria de más de seis décadas en radio y televisión, en roles que abarcaron desde cronista hasta comentarista y analista.

Murió el periodista deportivo Julio Ricardo
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Murió el periodista deportivo Julio Ricardo

Su voz quedó asociada a grandes transmisiones del fútbol argentino, especialmente en dupla con Víctor Hugo Morales, con quien protagonizó algunas de las narraciones más recordadas.

También compartió espacio con referentes como Luis Elías Sojit y José María Muñoz, y formó parte del equipo de comentaristas en ciclos masivos como Fútbol Para Todos (2009-2013) junto al recientemente fallecido Marcelo Araujo.

Embed - Julio Ricardo. Newell's 1 - River 0. Fecha 11. Torneo Inicial 2013. Fútbol Para Todos

Ricardo fue parte de la evolución del periodismo deportivo en medios como Canal 9, 11, 13 y ATC, además de Radio Colonia y Radio Nacional, donde consolidó un estilo analítico, pausado y didáctico, que marcó a varias generaciones.

Su figura ayudó a profesionalizar el rol del comentarista en las transmisiones futbolísticas.

Murió el periodista deportivo Julio Ricardo
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Murió el periodista deportivo Julio Ricardo

Además de su carrera en medios, tuvo participación en la vida política como militante y funcionario del peronismo. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Konex, y en 2024 fue declarado “Personalidad Destacada” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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