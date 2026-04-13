Murió a los 87 años Julio Ricardo, histórico periodista y comentarista deportivo

El periodismodeportivo despidió este lunes a otra de sus figuras más reconocidas: Julio Ricardo murió a los 87 años tras permanecer internado en la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires. Su fallecimiento se suma a una seguidilla reciente que golpea al oficio, luego de las muertes de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.
Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Ricardo inició su carrera lejos de los estadios: fue docente en el nivel primario. Pero en 1957 dio el salto al periodismo con coberturas para NoticiasGráficas y desde entonces construyó una trayectoria de más de seis décadas en radio y televisión, en roles que abarcaron desde cronista hasta comentarista y analista.
Su voz quedó asociada a grandes transmisiones del fútbol argentino, especialmente en dupla con Víctor Hugo Morales, con quien protagonizó algunas de las narraciones más recordadas.
También compartió espacio con referentes como Luis Elías Sojit y José María Muñoz, y formó parte del equipo de comentaristas en ciclos masivos como Fútbol Para Todos (2009-2013) junto al recientemente fallecido Marcelo Araujo.
Embed - Julio Ricardo. Newell's 1 - River 0. Fecha 11. Torneo Inicial 2013. Fútbol Para Todos
Ricardo fue parte de la evolución del periodismo deportivo en medios como Canal 9, 11, 13 y ATC, además de Radio Colonia y Radio Nacional, donde consolidó un estilo analítico, pausado y didáctico, que marcó a varias generaciones.
Su figura ayudó a profesionalizar el rol del comentarista en las transmisiones futbolísticas.
Además de su carrera en medios, tuvo participación en la vida política como militante y funcionario del peronismo. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Konex, y en 2024 fue declarado “Personalidad Destacada” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.