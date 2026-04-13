Murió a los 87 años Julio Ricardo, histórico periodista y comentarista deportivo

Su voz quedó asociada a grandes transmisiones del fútbol, en dupla con José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, este último en la época de Fútbol Para Todos (FPT).

El periodismo deportivo despidió este lunes a otra de sus figuras más reconocidas: Julio Ricardo murió a los 87 años tras permanecer internado en la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires. Su fallecimiento se suma a una seguidilla reciente que golpea al oficio, luego de las muertes de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Ricardo inició su carrera lejos de los estadios: fue docente en el nivel primario. Pero en 1957 dio el salto al periodismo con coberturas para Noticias Gráficas y desde entonces construyó una trayectoria de más de seis décadas en radio y televisión, en roles que abarcaron desde cronista hasta comentarista y analista.

Murió el periodista deportivo Julio Ricardo Murió el periodista deportivo Julio Ricardo Archivo Su voz quedó asociada a grandes transmisiones del fútbol argentino, especialmente en dupla con Víctor Hugo Morales, con quien protagonizó algunas de las narraciones más recordadas.

También compartió espacio con referentes como Luis Elías Sojit y José María Muñoz, y formó parte del equipo de comentaristas en ciclos masivos como Fútbol Para Todos (2009-2013) junto al recientemente fallecido Marcelo Araujo.

Embed - Julio Ricardo. Newell's 1 - River 0. Fecha 11. Torneo Inicial 2013. Fútbol Para Todos Ricardo fue parte de la evolución del periodismo deportivo en medios como Canal 9, 11, 13 y ATC, además de Radio Colonia y Radio Nacional, donde consolidó un estilo analítico, pausado y didáctico, que marcó a varias generaciones.

Su figura ayudó a profesionalizar el rol del comentarista en las transmisiones futbolísticas. Murió el periodista deportivo Julio Ricardo Murió el periodista deportivo Julio Ricardo Archivo Además de su carrera en medios, tuvo participación en la vida política como militante y funcionario del peronismo. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Konex, y en 2024 fue declarado “Personalidad Destacada” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.