Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a una leyenda y maestro del periodismo deportivo

El histórico comunicador, que padecía un cuadro de leucemia , se encontraba internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires , donde recientemente se habían solicitado dadores de sangre para su tratamiento. Su partida ocurre apenas unos días después del deceso de otro referente del ámbito, Marcelo Araujo .

Nacido en Montevideo, Uruguay , el 30 de septiembre de 1940, Cherquis Bialo se radicó en Argentina a los cinco años y desarrolló allí una trayectoria de más de seis décadas que lo convirtió en una figura central de los medios de comunicación.

Sus inicios se remontan a 1962 como pasante en el diario Clarín y, un año después, ingresó a la mítica revista El Gráfico . En esa publicación escaló todas las posiciones hasta convertirse en su director editorial entre 1982 y 1990 , etapa en la que la revista alcanzó récords de ventas históricos, como los 700.000 ejemplares tras el Mundial de México 1986.

Bajo el célebre seudónimo de " Robinson " -un homenaje al boxeador Sugar Ray Robinson-, Cherquis Bialo narró la era dorada del boxeo argentino, cubriendo 144 peleas por títulos del mundo y acompañando a figuras como Nicolino Locche, Carlos Monzón y Ringo Bonavena. Fue precisamente con Monzón con quien entabló una relación casi de "padre a hijo", convirtiéndose en su biógrafo y testigo presencial de anécdotas inolvidables, como el origen de la frase " Pipí Cucú " en París.

Su pluma y su voz también estuvieron íntimamente ligadas al fútbol. Fue coautor, junto a Daniel Arcucci, de la autobiografía de Diego Armando Maradona, Yo soy el Diego de la gente, y desempeñó un rol clave como Director de Medios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vocero de Julio Humberto Grondona entre 2009 y 2014. Pese a haber sido un feroz crítico del dirigente en años anteriores, ambos terminaron reconciliándose tras un gesto humano de Grondona hacia la familia de un colega fallecido.

Cherquis fue un defensor acérrimo de la ética profesional. Durante el Mundial de 1978, se opuso firmemente a la publicación de una carta falsa atribuida al capitán holandés Ruud Krol, y al regresar de su cobertura en Córdoba, tomó la decisión de despedir al cronista responsable de aquel invento. En sus últimos años, ya como columnista en C5N e Infobae, solía reflexionar con nostalgia que "el periodismo está en agonía", criticando el individualismo actual y la pérdida del debate en las redacciones.

A lo largo de su carrera recibió cuatro premios Martín Fierro, el Premio Konex y, en 2024, fue distinguido como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña,. Definido a sí mismo como un "contador de historias", Cherquis Bialo deja un legado imborrable como uno de los últimos grandes analistas que supo interpretar la sensibilidad y la épica del deporte argentino.