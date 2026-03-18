Lautaro Martínez no se olvida de Racing: "Es mi sueño volver"

El Toro expresó su amor por la Academia, y resaltó que después del Inter de Milán quiere una nueva etapa en Argentina.

Lautaro Martínez confesó su sueño de volver a Racing: Otro talento que se va temprano: Lautaro Martínez muda sus goles al Atlético de Madrid Lautaro Martínez sueña con regresar a Racing Las declaraciones, que encienden la ilusión de todos los hinchas Académicos, se dio en el podcast Lo del Pollo, donde el goleador expresó que su sueño es tener otra etapa en la institución de Avellaneda. "Es mi sueño volver, aunque sea por un año", confesó.

El atacante también adelantó que su esposa está de acuerdo con la decisión, pero que la concreción de la misma dependerá de muchos factores que deben alinearse. "Mi mujer me acompaña, obviamente. Me banca. Después, depende de muchas cosas: familiares, momentos, de físicamente cómo esté… No sé cuándo será", lanzó al respecto.

El Toro le puso fecha a su retorno a la Academia: Lautaro Martínez Lautaro Martínez, la gran figura del Inter Martínez decidió contar con lujo de detalle cual es su idea para el futuro cercano, dejando en claro que su regreso a Racing tendrá que esperar por lo menos hasta 2030. "Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría estar mucho tiempo más en la elite del fútbol. Pero en algún momento, me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí", expresó.

Eso sí, el Toro prometió que su vuelta se dará en algún momento, ya que es una promesa familiar que quiere cumplir: "Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia de volver al club". Además, contó que el vínculo que lo une al club es de por vida: "Me ha cambiado la vida, me dio la oportunidad de ser jugador profesional. Estaré agradecido de por vida".