18 de marzo de 2026 - 16:03

Lautaro Martínez no se olvida de Racing: "Es mi sueño volver"

El Toro expresó su amor por la Academia, y resaltó que después del Inter de Milán quiere una nueva etapa en Argentina.

Lautaro Martínez y Racing, un amor que aún no terminó

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Las declaraciones, que encienden la ilusión de todos los hinchas Académicos, se dio en el podcast Lo del Pollo, donde el goleador expresó que su sueño es tener otra etapa en la institución de Avellaneda. "Es mi sueño volver, aunque sea por un año", confesó.

El atacante también adelantó que su esposa está de acuerdo con la decisión, pero que la concreción de la misma dependerá de muchos factores que deben alinearse. "Mi mujer me acompaña, obviamente. Me banca. Después, depende de muchas cosas: familiares, momentos, de físicamente cómo esté… No sé cuándo será", lanzó al respecto.

El Toro le puso fecha a su retorno a la Academia:

Lautaro Martínez
Lautaro Mart&iacute;nez, la gran figura del Inter

Lautaro Martínez, la gran figura del Inter

Martínez decidió contar con lujo de detalle cual es su idea para el futuro cercano, dejando en claro que su regreso a Racing tendrá que esperar por lo menos hasta 2030. "Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría estar mucho tiempo más en la elite del fútbol. Pero en algún momento, me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí", expresó.

Eso sí, el Toro prometió que su vuelta se dará en algún momento, ya que es una promesa familiar que quiere cumplir: "Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia de volver al club". Además, contó que el vínculo que lo une al club es de por vida: "Me ha cambiado la vida, me dio la oportunidad de ser jugador profesional. Estaré agradecido de por vida".

Cabe destacar que los intentos de parte de la Academia de convercerlo se repiten desde hace un largo tiempo. Desde Diego Milito hasta Gustavo Costas, todos quieren contar con el goleador de la Selección Argentina. El propio Lautaro lo reconoció: "Me lo crucé a él (Costas) y a varios que me decían: 'Quedate, te esperamos, vení, volvé el año que viene, termina el mundial y vení'".

Si bien falta mucho para que se concrete, los fanáticos de Racing ya sueñan con recuperar a uno de los hijos pródigos de la institución, que hoy reparte goles por el fútbol de Europa y la Albiceleste.

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