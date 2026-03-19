La Selección Argentina planea otro amistoso en esta fecha FIFA

La Selección Argentina comienza a delinear su preparación final para el Mundial 2026 con novedades importantes. Este miércoles, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo, en un contexto marcado por la suspensión de la Finalissima y la necesidad de reorganizar el calendario a contrarreloj.
Sin embargo, no será el único compromiso. Según trascendió en ESPN a través del periodista Martín Arévalo, la Albiceleste está cerca de confirmar un segundo amistoso para el 27 de marzo. Aunque todavía no se conocen ni el rival ni el estadio, todo indica que ese partido ocupará la fecha originalmente destinada a la Finalissima.
La suspensión del duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, que debía enfrentar a Argentina con España, obligó a ambas federaciones a reorganizar sus calendarios de manera independiente.
Este cambio alteró los planes iniciales del cuerpo técnico encabezado por Scaloni, que ahora busca mantener la competitividad del equipo con rivales alternativos en la previa del torneo más importante del fútbol mundial.
Los convocados a la Selección Argentina
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.