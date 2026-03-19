19 de marzo de 2026 - 12:25

La Selección Argentina planea otro amistoso en esta fecha FIFA

La Albiceleste ajusta detalles rumbo a la defensa del título con una agenda improvisada tras la cancelación de la Finalissima.

La Selección Argentina acelera su preparación con nuevos amistosos confirmados.

La Selección Argentina acelera su preparación con nuevos amistosos confirmados.

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Por Francisco Moreno

La Selección Argentina comienza a delinear su preparación final para el Mundial 2026 con novedades importantes. Este miércoles, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo, en un contexto marcado por la suspensión de la Finalissima y la necesidad de reorganizar el calendario a contrarreloj.

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Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino se vio obligada a improvisar una serie de compromisos amistosos que permitan mantener el ritmo competitivo del plantel campeón del mundo.

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Fútbol. Lionel Scaloni quiere a todos sus muchachos juntos y disputar un amistoso al menos antes de viajar a Kansas.

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Un amistoso confirmado y otro en camino

El primer partido ya tiene fecha y sede confirmadas: Argentina se enfrentará a la Selección de Guatemala el próximo 31 de marzo en La Bombonera. Este encuentro marcará la despedida del equipo en suelo argentino antes de viajar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, no será el único compromiso. Según trascendió en ESPN a través del periodista Martín Arévalo, la Albiceleste está cerca de confirmar un segundo amistoso para el 27 de marzo. Aunque todavía no se conocen ni el rival ni el estadio, todo indica que ese partido ocupará la fecha originalmente destinada a la Finalissima.

La suspensión del duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, que debía enfrentar a Argentina con España, obligó a ambas federaciones a reorganizar sus calendarios de manera independiente.

Este cambio alteró los planes iniciales del cuerpo técnico encabezado por Scaloni, que ahora busca mantener la competitividad del equipo con rivales alternativos en la previa del torneo más importante del fútbol mundial.

Los convocados a la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas, Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José López, Julián Álvarez.

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