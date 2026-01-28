El desgarrador mensaje de Juan Foyth tras la lesión que lo deja afuera del Mundial 2026: "Es difícil..."

La noticia sacudió al predio de Ezeiza este miércoles: Juan Foyth se pierde el Mundial 2026 . Tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, el defensor del Villarreal pasó por el quirófano y enfrentará una recuperación de al menos ocho meses. El impacto emocional por su lesión es total entre sus compañeros.

Ni la Finalissima ni el Mundial 2026: la Selección Argentina tiene su primera baja confirmada

A falta de varios meses para la cita mundialista, el futbolista surgido en Estudiantes de La Plata se queda sin posibilidades matemáticas de integrar la nómina definitiva de la Selección Argentina . Su presente en el Villarreal de España lo ubicaba como un nombre con mucho rodaje y consideración constante por parte de Lionel Scaloni.

Tras la intervención quirúrgica, Foyth utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje con sus seguidores: “Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura”, confesó el zaguero, quien dejó en claro que este proceso le servirá para crecer a nivel personal y volverse una persona más cercana a sus afectos.

A pesar del duro golpe que significa perderse la Copa del Mundo, el jugador se mostró resiliente. Afirmó que transitará este tiempo con positivismo “sabiendo que tengo el apoyo de todas las personas que quiero y que Dios está conmigo“ , cerró Foyth.

Recordemos que esta lesión no solo lo margina de su club en una etapa clave de la temporada europea, sino que interrumpe su pelea por un lugar en el lateral derecho de la Albiceleste, un puesto que venía disputando con intensidad.

El respaldo unánime de los campeones del mundo

La publicación de Foyth en Instagram se llenó rápidamente de gestos de compañerismo por parte de las principales figuras del equipo nacional. Leandro Paredes fue uno de los primeros en manifestarse con un afectuoso “Fuerza Juancito”, seguido por Paulo Dybala, quien también le envió ánimos tras la cirugía.

Entre los mensajes de apoyo destacaron figuras de distintas etapas de la Selección:

Franco Mastantuono: El jugador del Real Madrid, quien ya había tenido un gesto con Foyth en el campo de juego al momento de la lesión, le escribió: “Vamos amigo, muchas fuerzas”. Embed El gesto de Franco Mastantuono con Juan Foyth. pic.twitter.com/etoYMRXBy8 https://t.co/wWxMJwbvtO — JS (@juegosimple__) January 24, 2026

El jugador del Real Madrid, quien ya había tenido un gesto con Foyth en el campo de juego al momento de la lesión, le escribió: “Vamos amigo, muchas fuerzas”. Enzo Fernández: El volante expresó su tristeza por la noticia a través de un mensaje directo.

El volante expresó su tristeza por la noticia a través de un mensaje directo. Referentes del plantel: Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Joaquín Correa y Emiliano Buendía también se sumaron a los saludos.

Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Joaquín Correa y Emiliano Buendía también se sumaron a los saludos. Arqueros y defensores: Juan Musso, Walter Benítez, Ramiro Funes Mori y Mariano Andújar dejaron sus palabras de aliento para el defensor.

Las opciones de Scaloni para cubrir la vacante

La baja de Foyth obliga al cuerpo técnico de la Selección Argentina a replantear las alternativas en la defensa de cara al Mundial 2026. Hasta el momento, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se mantienen como las opciones principales en el lateral derecho, repitiendo la fórmula que fue exitosa en Qatar 2022.

Sin embargo, la ausencia de Foyth abre una puerta para nuevos competidores. En la última fecha FIFA, Lionel Scaloni probó a Kevin Mac Allister, quien ahora aparece como un candidato firme para pelear por ese puesto en la lista definitiva. Los próximos meses de competencia en Europa y las eliminatorias serán fundamentales para determinar quién ocupará finalmente ese lugar en el plantel.