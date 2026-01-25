La lesión de Foyth abre una puerta en la Selección Argentina: quiénes pelean por ese lugar

La noticia sacudió al predio de Ezeiza este domingo: Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó prácticamente descartado para el Mundial 2026. Con la cita máxima a menos de cinco meses, Lionel Scaloni debe rearmar su defensa y apunta a un joven talento que brilla en Brasil.

El defensor del Villarreal se retiró lesionado a los 24 minutos del partido contra el Real Madrid tras una jugada aislada en la que apoyó mal su pierna izquierda. Horas después, el parte médico oficial confirmó el peor escenario: rotura del tendón de Aquiles izquierdo, una lesión que requiere cirugía y una recuperación de entre cuatro y seis meses.

Esta baja definitiva representa un problema estratégico para el cuerpo técnico nacional. Foyth era la principal variante de Scaloni para ocupar tanto el lateral derecho como la zaga central, una polifuncionalidad que ahora deja un hueco difícil de llenar en la lista final de 26 convocados.

Ante la ausencia confirmada de Foyth , un posible reemplazo en el radar de la Selección es Agustín Giay . El lateral de 21 años, que se destaca actualmente en el Palmeiras de Brasil, ya estuvo bajo la observación directa de Scaloni durante las últimas Eliminatorias.

Giay no solo cuenta con la aprobación del cuerpo técnico, sino que desde su club confirmaron que existieron contactos previos para seguir de cerca su evolución. El futbolista, cuya cláusula de rescisión está fijada en 100 millones de dólares , representa el recambio generacional necesario en un puesto necesitado de recambio.

El presente del exSan Lorenzo lo invita a soñar con el Mundial, especialmente al desempeñarse en un sector del campo que Scaloni considera clave por la velocidad de los delanteros rivales. “Jugar en la Selección es mi máximo sueño”, reveló el jugador, quien ya fue capitán en las categorías juveniles bajo el mando de Javier Mascherano.

La batalla por los últimos cupos para el Mundial 2026

Aunque Giay pica en punta por su proyección y juventud, no es el único candidato en la lista de Scaloni para reemplazar a Foyth. La competencia por el cupo de central o lateral derecho que deja libre Foyth es feroz tras este incidente en la liga española.

Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Recordemos que otra de las variantes entre lateral y defensa era Nehuén Pérez, que en septiembre del año pasado se rompió un tendón de Aquiles y está casi descartado de la Copa del Mundo. Entre las alternativas que maneja el entrenador argentino para reforzar esa zona sensible se encuentran:

Kevin Mac Allister: El defensor del Unión Saint-Gilloise corre con ventaja tras haber sido convocado y observado de cerca en la última fecha FIFA de noviembre.

Lucas Martínez Quarta: El actual central de River ofrece experiencia y fue utilizado por Scaloni como lateral derecho en partidos de Eliminatorias.

Aaron Anselmino: El joven del Borussia Dortmund aparece como un "tapado" que podría meterse en la lista si logra un buen semestre en Europa.

La baja de Foyth no solo afecta los planes defensivos, sino que acelera el proceso de recambio en una posición donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aparecen como las opciones ideales del cuerpo técnico. Los próximos amistosos serán determinantes para definir si Giay finalmente se sube al avión rumbo a Norteamérica.