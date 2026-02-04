Esperó 12 años su oportunidad, sufrió una grave lesión y hoy Ter Stegen teme perderse el Mundial 2026

Marc-André ter Stegen vive hoy su peor pesadilla profesional. Luego de esperar más de una década para heredar el arco de la Selección de Alemania, el portero de 33 años sufrió una lesión que lo obliga a pasar por el quirófano y pone en riesgo extremo su participación en el Mundial 2026 .

La carrera del experimentado guardameta alemán siempre estuvo marcada por la paciencia. Desde su debut en 2012, Ter Stegen tuvo que ver tres ediciones de la Copa del Mundo desde el banco de suplentes , siempre relegado por la figura de Manuel Neuer. Recién en agosto de 2024, con el retiro de Neuer de la selección, el camino parecía finalmente despejado.

Sin embargo, la falta de minutos en el FC Barcelona tras la irrupción del joven Joan García lo llevó a tomar una decisión drástica en el último mercado invernal: aceptar un préstamo al Girona para mantenerse en ritmo de competencia y asegurar su titularidad con Alemania.

El destino fue cruel con el arquero. Apenas en su segundo partido con la camiseta del Girona , frente al Real Oviedo , Ter Stegen sintió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a abandonar el campo. Lo que parecía una molestia terminó siendo una rotura que, según los especialistas, podría haber afectado incluso al tendón.

Esta situación fue calificada por la leyenda Lothar Matthäus como una verdadera "tragedia personal": "Si se confirma, no podrá volver a jugar hasta finales de marzo como mínimo. Tendrá que cancelar su participación en el Mundial", sentenció el exjugador alemán, reflejando el sentimiento de frustración que rodea al portero.

El quirófano y el fantasma de perderse el Mundial 2026

La gravedad del cuadro clínico es tal que el jugador se someterá a una intervención quirúrgica este mismo viernes. Los médicos del Girona y del Barcelona trabajan en conjunto para determinar los plazos, pero se estima que estará fuera de las canchas entre tres y cuatro meses.

Esta ventana de tiempo es crítica y Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, ha preferido mantener la calma en sus declaraciones, asegurando que "lo único que importa es que se recupere sin presión", aunque ya comenzó a evaluar alternativas como Oliver Baumann para ocupar el arco nacional.

Marc André Ter Stegen Marc André Ter Stegen en la mira del Aston Villa

Consecuencias inmediatas para el club y su carrera

El impacto de esta lesión no solo afecta a la selección alemana, sino que desestabiliza los planes del Girona. El club catalán no descarta solicitar la baja federativa del jugador por lesión de larga duración para poder incorporar a un nuevo arquero de urgencia.

Para Ter Stegen, la consecuencia es un golpe psicológico difícil de digerir. A los 33 años, el tiempo para disputar una Copa del Mundo como protagonista se agota y este revés ocurre justo cuando había logrado salir de la sombra mediática para relanzar su carrera deportiva en un nuevo equipo.