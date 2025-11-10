Julián Santero, el mendocino que volvió a hacer historia en el Turismo Nacional

En el autódromo de Río Cuarto , Julián Santero escribió otro capítulo oro en su carrera al consagrarse bicampeón de la Clase 3 del Turismo Nacional (TN) . El piloto mendocino se consolidó como uno de los nombres más destacados del automovilismo argentino y lo volvió a demostrar con una temporada impecable junto al Toyota Corolla.

“El Volador” no dejó fisuras a lo largo del año: su regularidad fue determinante y, al igual que en 2021 , logró una ventaja de puntos impresionante que le permitió anticipar la definición del campeonato. Con esta nueva conquista, Santero volvió a coronarse con la misma marca con la que brilló en el TC2000: Toyota.

El piloto nacido en Guaymallén mantiene el extraordinario rendimiento que mostró en 2024 , cuando se consagró campeón del Turismo Carretera (TC) con el Ford Mustang, la categoría más antigua y prestigiosa del automovilismo nacional.

Este fin de semana, Santero volverá a subirse al Mustang para disputar la penúltima fecha de la Copa de Oro del TC en Toay (La Pampa). Tras el despiste en Paraná, que lo relegó del segundo al quinto lugar en el campeonato liderado por Agustín Canapino, el mendocino necesita una victoria para seguir soñando con el bicampeonato en la Máxima.

Necesita ganar si quiere aspirar al título en el TC. Estuvo en el podio y peleando adelante todo el año, pero todavía no pude ganar, y esa es una condición para ser campeón.

image Julián Santero en lo más alto del podio del TN @Prensatn

Sin tiempo para festejar

Recién coronado en el TN, Santero contó que aún no pudo disfrutar plenamente del título. “Lamentablemente tiempo para festejar no hay, porque me voy a Buenos Aires a trabajar. El fin de semana tenemos TC, así que haré un festejo cortito con mi familia y el equipo”, comentó tras la carrera en Río Cuarto.

La última fecha del Turismo Nacional se disputará el 30 de noviembre en el autódromo de San Martín (Mendoza), donde Santero podrá celebrar con su gente: “La idea es festejar el título en Mendoza, más tranquilo, con mi familia, mis amigos y todos los mendocinos que nos acompañen”, expresó el mendocino.

Las mejores carreras del año

Consultado sobre sus actuaciones más destacadas, el bicampeón recordó dos competencias inolvidables: “Hubo dos carreras tremendas este año. Una fue en Paraná: había hecho la pole, pero por tocar un cono me sacaron el tiempo y tuve que largar último en la serie. Avancé hasta el puesto 26 y terminé tercero. Y la otra fue en Rosario: largué 15º y llegué tercero sin que nadie abandonara. Fueron vueltas al milímetro, sin que me regalaran nada. Para mí fue la mejor carrera del año", explicó el flamante campeón.

image Julián Santero. El mendocino cerrará el año con el TN en nuestra provincia, cuando dispute la última fecha el 30 de noviembre en el autódromo de San Martín. @Prensatn

Futuro incierto y respeto por los rivales

De cara a 2026, Santero aún no tiene definido su futuro dentro del TN: “Todavía no hemos visto nada, así que no sé qué pasará la próxima temporada”, admitió.

Sobre la posible llegada de figuras al campeonato, opinó, “Me gustaría que vuelvan Canapino, Matías Rossi, Facu Ardusso... este año volvió Lambiris. Werner también debería estar. Son pilotos que ponen la vara muy alta, y si se suman algunos más, el año que viene la competencia va a estar muy buena", aseguró.

Gabi Rodríguez, un monstruo

Santero no dejó pasar la oportunidad de destacar a su mecánico, Gabriel Rodríguez: “Es un monstruo. Tiene una capacidad técnica tremenda, atiende más de 30 autos y sabe todo: espirales, blocantes, divergencias, alineación... y sobre todo, sabe lo que necesito arriba del auto. Hablamos cinco minutos y nos entendemos perfecto. Es una persona de pocas palabras, igual que yo".

image Julián Santero festejó un breve festejo con su equipo y familiares. Inmediatamente se enfocó en el próximo fin de semana: TC. @Prensatn

El Mustang, el BMW y el futuro del TC

Mientras pelea por la Copa de Oro, Santero ya piensa en lo que viene. Este año compite con el Ford Mustang, pero en 2026 lo hará con un BMW M4, marca que debutará en el Turismo Carretera.

“El armado del auto viene muy bien. Estamos trabajando en las jaulas y esperando la parte de chapería que tiene que venir de Europa. Usaremos la base del Mustang para avanzar más rápido. Tenemos dos talleres donde se hacen distintas partes del auto, así que es como una producción en serie”, contó Santero.

Los nuevos BMW del TC se montarán sobre chasis tubulares de Ford y usarán motores del mismo origen, una decisión tomada por cuestiones técnicas y de costos.

“No está planificado probarlo en diciembre. Me encantaría, pero el objetivo es tenerlo listo en febrero para probar antes de la primera fecha”, concluyó.

Julián Santero sigue demostrando su calidad como piloto. Aquel pibe que hace años dejó Mendoza para perseguir su sueño en Buenos Aires hoy es una realidad indiscutida del automovilismo argentino. Con talento, trabajo y humildad, se ganó un lugar entre los grandes de nuestro país y, sin dudas, ya puede ser considerado el mejor piloto mendocino de todos los tiempos.