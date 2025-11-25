25 de noviembre de 2025 - 09:53

Sanjuaninos volvían de Chile, pincharon una rueda y volcaron en Mendoza: dos heridos

El vuelco del automóvil ocurrió en la ruta nacional 40, en la zona sur de la provincia.

Dos sanjuaninos resultaron heridos luego de volcar con su auto el lunes por la tarde en la ruta nacional 40, cuando volvían de Chile por el sur de Mendoza.

El siniestro sucedió cerca de las 16, a la altura del kilómetro 3.081, en el nuevo tramo que une El Sosneado con Pareditas, detrás del dique Agua del Toro.

Según la Subjefatura Vial Zona Sur – Malargüe, el episodio se produjo cuando un grupo de amigos sanjuaninos regresaba desde Chile a bordo de un Toyota Corolla gris.

Durante el viaje por la RN40, una de las ruedas del auto explotó y el conductor perdió el control, salió de la calzada y terminó volcando. El vehículo quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el auto viajaban cuatro personas, todos oriundos de San Juan. El conductor fue identificado como Oscar Alfredo Rodríguez, de 68 años, quien iba acompañado por Juan Daniel Meza, de 63 años; Eduardo Luis Lara y Gustavo Adolfo Tapia. Estos dos últimos sufrieron heridas y fueron trasladados a un centro de salud.

El Toyota Corolla quedó con daños materiales totales.

