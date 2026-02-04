El dólar retoma la tendencia creciente: qué señales sigue el mercado y que tipo de cambio proyecta

El dólar retomó este miércoles la tendencia alcista en el mercado oficial , luego de haber cortado una racha de ocho subas consecutivas, en una jornada seguida de cerca por los operadores ante la evolución de las reservas y las proyecciones cambiaras.

En el mercado de futuros predominó una tendencia negativa, según indicó Noticias Argentinas. En paralelo, durante la última semana de enero el Banco Central (BCRA) adquirió U$S 179 millones en el mercado cambiario , lo que contribuyó a reforzar las reservas.

La mejora estuvo impulsada principalmente por el complejo agroexportador, que liquidó U$S 434 millones en la última semana de enero y cerca de U$S 1.800 millones a lo largo de todo el mes. A ese flujo se sumó el ingreso neto de divisas por emisiones de deuda corporativa, que más que compensó la demanda vinculada a importaciones y a la formación de activos externos.

Si bien el monto comprado fue menor al de la semana previa, permitió cerrar el mes con adquisiciones netas por u$s1.158 millones , el mejor resultado mensual desde febrero del año pasado, cuando se habían superado los u$s2.000 millones.

Para abril, se espera un tipo de cambio de $1.545, mientras que para julio se lo proyecta en $1.652. El Banco Central siguió comprando divisas y el Banco Central mantiene la cotización por debajo del techo de la banda de flotación.

Otras cotizaciones: blue, mayorista, MEP y CCL

En este marco, el dólar mayorista avanzó $1,5 (+0,10%) y cerró en $1.447,50. En el segmento minorista, la cotización para la venta en el Banco Nación finalizó en $1.465.

Con estos valores, el dólar tarjeta o turista -que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias- se posicionó en $1.904,50. Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA, la cotización fue de $1.465,92.

Mientras, los dólares financieros muestran un comportamiento mixto.

El MEP cae 0,1% hasta $1.458,60, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza apenas 48 centavos, a $1.493,52. En el mercado informal, el dólar blue aumentó $5 hasta los $1.455. En el caso del dólar cripto, que cotiza las 24 horas, su valor es de $1.493,99.