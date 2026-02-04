El dólar retoma la tendencia creciente: qué señales sigue el mercado y que tipo de cambio proyecta

El dólar retomó este miércoles la tendencia alcista en el mercado oficial, luego de haber cortado una racha de ocho subas consecutivas, en una jornada seguida de cerca por los operadores ante la evolución de las reservas y las proyecciones cambiaras.
En el mercado de futuros predominó una tendencia negativa, según indicó Noticias Argentinas. En paralelo, durante la última semana de enero el Banco Central (BCRA) adquirió U$S 179 millones en el mercado cambiario, lo que contribuyó a reforzar las reservas.
La mejora estuvo impulsada principalmente por el complejo agroexportador, que liquidó U$S 434 millones en la última semana de enero y cerca de U$S 1.800 millones a lo largo de todo el mes. A ese flujo se sumó el ingreso neto de divisas por emisiones de deuda corporativa, que más que compensó la demanda vinculada a importaciones y a la formación de activos externos.
Si bien el monto comprado fue menor al de la semana previa, permitió cerrar el mes con adquisiciones netas por u$s1.158 millones, el mejor resultado mensual desde febrero del año pasado, cuando se habían superado los u$s2.000 millones.
Según operadores, esto refleja expectativas acotadas de corrección cambiaria en el corto plazo.
Para abril, se espera un tipo de cambio de $1.545, mientras que para julio se lo proyecta en $1.652. El Banco Central siguió comprando divisas y el Banco Central mantiene la cotización por debajo del techo de la banda de flotación.
Otras cotizaciones: blue, mayorista, MEP y CCL
En este marco, el dólar mayorista avanzó $1,5 (+0,10%) y cerró en $1.447,50. En el segmento minorista, la cotización para la venta en el Banco Nación finalizó en $1.465.
Con estos valores, el dólar tarjeta o turista -que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias- se posicionó en $1.904,50. Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA, la cotización fue de $1.465,92.
Mientras, los dólares financieros muestran un comportamiento mixto.
El MEP cae 0,1% hasta $1.458,60, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza apenas 48 centavos, a $1.493,52. En el mercado informal, el dólar blue aumentó $5 hasta los $1.455. En el caso del dólar cripto, que cotiza las 24 horas, su valor es de $1.493,99.