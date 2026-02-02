Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 3 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.470 en Banco Nación. Para el inicio de este martes espera el mismo precio. A su vez, los activos argentinos en el mercado de Wall Street reflejan una tendencia a la baja, debido al comportamiento del mercado estadounidense, que impacta en los puntos básicos del riesgo país.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 3 de febrero
Banco Nación: $1.470
Banco Galicia: $1.470
Banco BBVA: $1.475
Banco Santander: $1.470
Banco Ciudad: $1.470
Banco Patagonia: $1.475
Banco Macro: $1.478
Banco Hipotecario: $1.470
Banco Supervielle: $1.476
Banco Credicoop: $1.470
Banco Piano: $1.465
Banco Comercio: $1.465
ICBC: $1.465
Brubank: $1.463
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
Los activos argentinos arrancaron la semana con números en rojo, en línea con el clima negativo que dominó a los mercados internacionales, especialmente en Wall Street. La presión externa se trasladó rápidamente a la plaza local, donde tanto las acciones como los bonos mostraron retrocesos generalizados, reflejando un escenario de mayor cautela por parte de los inversores.
En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 1,5% y se ubicó en torno a los 3.150.000 puntos. A su vez, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) operaron con bajas promedio del 0,2%, lo que se tradujo en un leve deterioro del indicador de riesgo país. El índice elaborado por JP Morgan avanzó cinco unidades y se posicionó en los 496 puntos básicos.
El contexto internacional tampoco ayudó
En NuevaYork, los principales índices accionarios operaban con pérdidas moderadas, lideradas por el sector tecnológico. El Nasdaq retrocedía 0,6 por ciento, mientras que el mercado de materias primas también reflejaba tensión: el petróleo se desplomaba 4,5% hasta los USD 62,30 por barril de crudo ligero de Texas. En paralelo, el Bitcoin mostraba una baja de 0,5%, cotizando por debajo de los USD 78.000, su nivel más bajo desde abril de 2025 y un 40% por debajo de su máximo histórico.
La volatilidad global estuvo vinculada tanto a la temporada de balances corporativos como a la nominación de Kevin Warsh por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para encabezar la Reserva Federal desde mayo. Ese anuncio generó movimientos abruptos: el oro y la plata acumularon caídas del 9% y 28% respectivamente tras marcar máximos históricos. Actualmente, la onza de oro cedió 0,2%, por debajo de los USD 4.800, mientras que la plata rebotó 3,9% y se ubicó por encima de los USD 81.
De cara a febrero, el mercado local suma factores propios de volatilidad, como la reactivación de la agenda política y el inicio de la presentación de balances de empresas argentinas. En ese escenario, los sectores más cíclicos, como bancos y materiales, aparecen más expuestos, mientras que las compañías reguladas y el segmento de oil & gas se perfilan como alternativas más defensivas, apoyadas en precios internacionales del crudo relativamente estables.