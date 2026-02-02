Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 3 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.470. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este martes.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.470 en Banco Nación. Para el inicio de este martes espera el mismo precio. A su vez, los activos argentinos en el mercado de Wall Street reflejan una tendencia a la baja, debido al comportamiento del mercado estadounidense, que impacta en los puntos básicos del riesgo país.

dólar martes 3 febrero Dólar martes 3 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 3 de febrero Banco Nación: $1.470

$1.470 Banco Galicia: $1.470

$1.470 Banco BBVA: $1.475

$1.475 Banco Santander: $1.470

$1.470 Banco Ciudad: $1.470

$1.470 Banco Patagonia: $1.475

$1.475 Banco Macro: $1.478

$1.478 Banco Hipotecario: $1.470

$1.470 Banco Supervielle: $1.476

$1.476 Banco Credicoop: $1.470

$1.470 Banco Piano: $1.465

$1.465 Banco Comercio: $1.465

$1.465 ICBC: $1.465

$1.465 Brubank: $1.463 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Los activos argentinos arrancaron la semana con números en rojo, en línea con el clima negativo que dominó a los mercados internacionales, especialmente en Wall Street. La presión externa se trasladó rápidamente a la plaza local, donde tanto las acciones como los bonos mostraron retrocesos generalizados, reflejando un escenario de mayor cautela por parte de los inversores.

En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 1,5% y se ubicó en torno a los 3.150.000 puntos. A su vez, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) operaron con bajas promedio del 0,2%, lo que se tradujo en un leve deterioro del indicador de riesgo país. El índice elaborado por JP Morgan avanzó cinco unidades y se posicionó en los 496 puntos básicos.