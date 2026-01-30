30 de enero de 2026 - 13:54

Parlante JBL: cuánto sale en Chile el modelo Flip 7 comparado con Argentina

El parlante JBL Flip 7 muestra una fuerte diferencia de precio entre Chile y Argentina, impulsada por el tipo de cambio y los valores en tiendas oficiales.

El JBL Flip 7 es uno de los parlantes portátiles más buscados por su tamaño compacto y potencia de sonido.

El JBL Flip 7 es uno de los parlantes portátiles más buscados por su tamaño compacto y potencia de sonido.

Los Andes
Por Melisa Sbrocco

El JBL Flip 7 es uno de los parlantes portátiles más buscados del momento y su llegada al mercado reavivó la comparación de precios entre Chile y Argentina. El modelo combina portabilidad, resistencia y mejoras en el sonido, lo que lo convierte en una opción atractiva para uso diario y actividades al aire libre.

La diferencia cambiaria y los valores en tiendas oficiales hacen que muchos usuarios miren hacia el país vecino para evaluar si conviene comprar este parlante JBL fuera del país o adquirirlo directamente en el mercado local.

Cuánto cuesta el JBL Flip 7 en Chile y cuánto sale en Argentina

En Chile, el JBL Flip 7 Parlante Bluetooth Portátil Inalámbrico Negro se comercializa en Falabella a $99.990 pesos chilenos. Con un dólar estimado en 850 pesos chilenos, el valor equivale aproximadamente a 117 dólares, que al tipo de cambio del Banco Nación en Argentina ($1.465) representan aproximadamente $171.400 pesos argentinos.

En Argentina, el mismo parlante se vende en Frávega a $280.999. Si se toma como referencia el dólar del Banco Nación, que cotiza a $1.465, el precio local ronda los 192 dólares. La diferencia es marcada y vuelve a dejar a Chile como una alternativa más económica al momento de comparar el precio del JBL Flip 7 entre ambos países.

Especificaciones y características del JBL Flip 7

El JBL Flip 7 se destaca por ofrecer un sonido potente en un diseño compacto y resistente. Cuenta con conectividad Bluetooth inalámbrica, certificación IP67 que lo hace resistente al agua y al polvo, y un formato pensado para transportarlo fácilmente.

Entre sus principales características se incluyen el sonido Pro de JBL con AI Sound Boost, que refuerza los graves y mejora la nitidez de los agudos, y una autonomía de hasta 16 horas de reproducción, gracias al modo Playtime Boost. También incorpora micrófono integrado para llamadas, función JBL PartyBoost y Auracast™, que permite conectar varios parlantes compatibles para ampliar el sonido.

