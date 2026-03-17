17 de marzo de 2026 - 13:38

Así Chile levanta vallas de cinco metros y cava zanjas en la frontera con Perú

A pocos días de su llegada al poder, el presidente Kast desplegó personal militar y maquinaria pesada en el norte para frenar la inmigración ilegal.

Zanja en la frontera de Chile y Perú para frenar la inmigración ilegal

Zanja en la frontera de Chile y Perú para frenar la inmigración ilegal

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Fotografía cedida por Presidencia de Chile que muestra al mandatario, José Antonio Kast, saludando a militares en el punto de Observación Fronteriza en el complejo Chacalluta, en Arica&nbsp;

Fotografía cedida por Presidencia de Chile que muestra al mandatario, José Antonio Kast, saludando a militares en el punto de Observación Fronteriza en el complejo Chacalluta, en Arica 

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EFE
Por Redacción Mundo

Con la promesa de una de las políticas migratorias más firmes de los últimos años, el presidente chileno José Antonio Kast puso en marcha el denominado "Plan Escudo Fronterizo" desde la región de Arica y Parinacota, uno de los puntos más sensibles del ingreso irregular al país por su proximidad con Perú. De hecho, ya se ven los cambios anunciados: vallas de hasta cinco metros y zanjas.

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La iniciativa apunta a reforzar la vigilancia en los límites territoriales para frenar el ingreso ilegal y combatir delitos asociados como el contrabando que ,según el nuevo gobierno, crecieron al calor de la falta de control en pasos no habilitados.

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El mandatario encabezó un comité de seguridad junto al general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna, además de autoridades locales.

Según datos oficiales, actualmente hay alrededor de 337 mil extranjeros viviendo en Chile sin la documentación requerida.

Obras en la frontera norte de Chile contra la inmigración ilegal

Kast se trasladó el lunes al Complejo Fronterizo Chacalluta, en el límite entre Chile y Perú, donde supervisó las primeras intervenciones en terreno y la movilización de cerca de 600 efectivos militares, el doble de la dotación habitual en la zona.

Fotografía cedida por Presidencia de Chile que muestra al mandatario, José Antonio Kast, saludando a militares en el punto de Observación Fronteriza en el complejo Chacalluta, en Arica
Fotografía cedida por Presidencia de Chile que muestra al mandatario, José Antonio Kast, saludando a militares en el punto de Observación Fronteriza en el complejo Chacalluta, en Arica

Fotografía cedida por Presidencia de Chile que muestra al mandatario, José Antonio Kast, saludando a militares en el punto de Observación Fronteriza en el complejo Chacalluta, en Arica

Desde el Hito 11, el Gobierno mostró el avance de obras ejecutadas por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas, entre ellas la excavación de zanjas de hasta tres metros de profundidad a lo largo del tramo comprendido entre los hitos 1 y 15.

El objetivo es que, en un plazo de 90 días, esta primera etapa alcance unos 30 kilómetros de extensión. A más largo plazo, el plan proyecta cubrir cerca de 500 kilómetros de frontera.

“Esto no es solo una zanja. Es parte de un sistema que incluye puestos de observación, vigilancia tecnológica y la presencia permanente de nuestras instituciones. Las barreras físicas por sí solas no bastan; requieren el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, las policías y las autoridades del Estado”, declaró el presidente Kast.

“Nosotros queremos usar estas retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico y por el crimen organizado. Hoy estamos cerrando esa ventana que durante años permitió el ingreso irregular al país”, dijo.

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Por su parte, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, explicó que el control también se reforzará con un aumento en la vigilancia de pasos no habilitados, que pasarán de 50 a 75.

Según detalló, el despliegue territorial estará acompañado por medidas administrativas y proyectos legislativos que se anunciarán en los próximos días, como parte de una estrategia integral para endurecer la política migratoria.

Otro paso considerado crítico es el de Colchane (región de Tarapacá) en el límite de Chile con Bolivia. Uno de los decretos ya firmados por Kast establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo y declara Zona Militar el sector más vulnerable de esa frontera.

Embed - Plan Escudo Fronterizo: Contempla 500 kilómetros de barreras físicas y elementos de vigilancia

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