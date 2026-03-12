Los mejores outlets en Chile: donde comprar las marcas más reconocidas en el país vecino

Los outlets en Chile se consolidaron como uno de los principales atractivos para quienes buscan marcas reconocidas a precios más accesibles. Estos centros comerciales reúnen tiendas con rebajas significativas en indumentaria, calzado y accesorios, lo que atrae tanto a turistas como a residentes interesados en renovar su guardarropa sin gastar de más.

Muchos de estos espacios se encuentran próximos a rutas urbanas y costeras, lo que permite organizar recorridos que mezclan compras y turismo. Desde la capital chilena hasta ciudades del litoral como Viña del Mar o Coquimbo, los viajeros pueden planificar salidas que integren paseos por paisajes emblemáticos con visitas a centros comerciales que ofrecen promociones de hasta el 70% .

Uno de los complejos más conocidos es Easton Outlet Mall, ubicado en la comuna de Quilicura. Este centro comercial abrió sus puertas en 2014 y fue el primer outlet de gran escala del país. Con el paso del tiempo se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan productos de marcas reconocidas con precios reducidos.

El recinto cuenta con estacionamiento gratuito, patio de comidas y sectores pensados para familias con niños. Entre las tiendas más buscadas se encuentran firmas internacionales como Nike, Adidas, Lacoste, Lippi y The North Face , que ofrecen promociones durante todo el año.

Otro de los espacios destacados en Santiago es Arauco Premium Outlet Buenaventura. Este centro reúne marcas de gama alta que suelen ofrecer descuentos importantes respecto de sus valores habituales. Entre las opciones disponibles aparecen etiquetas como Carolina Herrera, Bimba y Lola, Victoria’s Secret, Michael Kors y Hugo Boss .

Precios en Chile: cuánto salen los Smart TV, ¿conviene? En la foto, el Mall Marina de Viña del Mar (Claudio Gutiérrez / Los Andes)

En muchos casos las tiendas aplican rebajas cercanas al 50% y promociones adicionales, como ofertas de tipo 3×2 en determinados productos. Esta combinación de descuentos lo convierte en una parada habitual para quienes visitan la capital chilena.

Opciones de outlets cerca de Viña del Mar

En la zona central de Chile, uno de los centros comerciales más visitados es Viña Outlet Park. El complejo se ubica a pocos minutos del centro de Viña del Mar y tiene acceso directo desde el Camino Internacional en el sector de Reñaca Alto.

Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web

Este outlet se destaca por su oferta variada de moda, calzado, accesorios y artículos para el hogar. Entre las marcas presentes se encuentran Polo, Levi’s y GAP, que suelen ofrecer precios promocionales durante todo el año.

La cercanía con destinos turísticos muy visitados convierte al lugar en una alternativa atractiva para quienes pasan unos días en la costa. Desde allí se puede combinar una jornada de compras con recorridos por Viña del Mar, Valparaíso o las playas cercanas.

Lugares para conocer en los alrededores de Viña del Mar

Entre los puntos más visitados se encuentra la playa de Reñaca, famosa por su extensa costa y su vida turística. También destacan las dunas de Concón, un paisaje natural que atrae a visitantes interesados en actividades al aire libre.

Valparaíso, por su parte, ofrece un recorrido por cerros emblemáticos y miradores que permiten observar la ciudad y el océano Pacífico desde diferentes perspectivas.