5 de febrero de 2026 - 10:24

No son los precios que pensabas: cuánto sale la ropa en Massimo Dutti, la marca que usa Luis Caputo

El ministro de Economía reveló que la marca española es una de sus favoritas cada vez que viaja al exterior y mostró su saco en televisión.

Cuánto cuesta la ropa en Massimo Dutti, una de las marcas favoritas del ministro Luis Caputo

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En medio de la discusión por los altos precios de la ropa en Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que una de las marcas que compra en el exterior es Massimo Dutti.

Fundada originalmente en 1985 por el madrileño Armando Lasauca, se trata de la empresa textil que pertenece al grupo español Inditex, el cual también es dueño de la famosa cadena Zara. Actualmente cuenta con 643 locales en más de 78 países, pero no Argentina.

Este saco es de Massimo Dutti, confirma lo que te dije. Lo compré en Estados Unidos. Debe tener 15 años seguro, así que ni me acuerdo el precio. Pero es una casa relativamente buena y barata”, mostró Caputo en la entrevista del miércoles por la noche con el periodista Luis Majul en LN+.

En concreto, hay trajes por 299 euros ($ 523.250) o 199 euros ($ 348.250), por ejemplo.

Precios de la ropa marca Massimo Dutti, la favorita de Luis Caputo
Las camisas slim fit 10% algodón arrancan en los 59,95 euros ($ 104.912,50). En tanto, figuran en la web de Massimo Dutti jeans desde 49,95 euros ($ 87.412,50) y sweaters también por 49,95 euros.

La polémica de Luis Caputo por comprar ropa en el exterior y no en Argentina

El ministro de Economía es uno de los protagonistas de la semana por hablar de su preferencia de compras textiles en el exterior y no en Argentina, debido a los altos costos. Si bien es una realidad de muchos ciudadanos, ya sea a través de plataformas online o en viajes a países como Chile, Brasil o Estados Unidos, las declaraciones del funcionario sembraron polémica y nutrieron la tensión con los fabricantes argentinos.

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo", dijo Caputo el lunes pasado cuando fue consultado en radio Mitre respecto de una de las ramas industriales con mayor recesión reportada, fundamentalmente por precios al consumidor que se encuentran por encima de los regionales.

Según Caputo, el sector textil "ha sido protegido por muchísimos años, mientras millones de argentinos han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, y hasta 10 veces lo que vale en el mundo".

Como reacción, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, lanzó: “Se convirtieron en parte de la casta, porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”.

Y dejó otra frase contra Caputo: “No compra ropa y tampoco compra autos, porque en la Argentina valen el doble, y no compra Big Mac, porque es el segundo más caro del mundo. O no compra aceite de oliva, que es más caro que en España. No compra neumáticos que valen tres veces más. No va al supermercado porque la comida argentina ya es más cara que en el mercado común europeo".

