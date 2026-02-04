"Si importás un jean, ¿dónde se pierden puestos de trabajo?": la nueva pelea del Gobierno con los textiles

Con las críticas del rubro textil en ascenso, el gobierno de Javier Milei suma más frases que tensan la relación, pero que ponen de manifiesto una realidad entre los ciudadanos a la hora de elegir cómo gastar su dinero.

Boom de fardos de ropa importada: crecen los revendedores y hay alarma en el comercio local

El primero en cuestionar al sector de la ropa fue el ministro de Economía, Luis Caputo , quien el lunes pasado dejó una declaración en radio Mitre que enojó a los fabricantes nacionales.

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo", dijo el funcionario de Hacienda cuando fue consultado respecto de una de las ramas industriales con mayor recesión reportada, fundamentalmente por precios al consumidor que se encuentran por encima de los regionales.

Las cifras del sector textil señalan una pérdida de entre 16.000 y 17.700 puestos de trabajo registrados en toda la cadena, lo cual representa una caída de aproximadamente el 13 % al 15 % de la dotación total del sector.

CAPUTO: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Los que viajamos compramos afuera" pic.twitter.com/qhSPujQFyi

Además, cerraron algo más de 500 empresas vinculadas a la cadena textil e indumentaria, lo que implica que cerca del 8 % al 10 % del entramado productivo del sector desapareció o, al menos, dejó de operar formalmente. La crisis se la atribuye a la preferencia de los consumidores por la ropa en plataformas online , especialmente a bajo costo en Shein y Temu , y las compras más baratas en países como Chile y Brasil.

ROPA IMPORTADA FARDOS Fardos de ropa importada, la nueva postal de esta época Adobe Stock

Según Caputo, el sector textil "ha sido protegido por muchísimos años, mientras millones de argentinos han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, y hasta 10 veces lo que vale en el mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2019006008992145502?s=20&partner=&hide_thread=false Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles.

Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente. https://t.co/RzJactHaZK — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 4, 2026

El que siguió con los cuestionamientos a los textiles argentinos fue el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Este martes, el funcionario dijo en LN+ frente al periodista Luis Majul: "Te comprás un jean en Argentina, y te cuesta, pongamos números hipotéticos, 100 dólares. Pero importarlo (al empresario) le cuesta 25, y por eso lo dejás de comprar acá... Explicame, ¿dónde se pierden puestos de trabajo?".

Adorni provocó que Majul se quedara casi 10 segundos en silencio, dando lugar a un video que se hizo viral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2018667223792157034?s=20&partner=&hide_thread=false "Majul":

Por comentarios sobre este momento durante su entrevista a Manuel Adorni pic.twitter.com/klmXpqFNtK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 3, 2026

Como reacción, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, lanzó: “Se convirtieron en parte de la casta, porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”.

Y dejó otra frase contra Caputo: “No compra ropa y tampoco compra autos, porque en la Argentina valen el doble, y no compra Big Mac, porque es el segundo más caro del mundo. O no compra aceite de oliva, que es más caro que en España. No compra neumáticos que valen tres veces más. No va al supermercado porque la comida argentina ya es más cara que en el mercado común europeo".

También enojado, el diseñador Benito Fernández declaró: “No está bueno que nos traten de ladrones”.

Por su parte, Mercado Libre ya movió cartas y, días atrás, denunció a la empresa china Temu por "competencia desleal" y "publicidad engañosa" en pleno boom de compras al exterior.