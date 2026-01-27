El tender a la vista pasó de moda: así se secará la ropa en 2026

Secar la ropa en días de lluvia o en ambientes cerrados dejó de ser una pesadilla para quienes viven en espacios reducidos. Las nuevas alternativas tecnológicas para 2026 prometen jubilar definitivamente al tender de caño tradicional, permitiéndote optimizar metros cuadrados y garantizar prendas secas en tiempo récord, sin importar el pronóstico del tiempo exterior.

El tender clásico de soga o caños siempre representó una solución económica , pero a menudo se convierte en un obstáculo en medio del living o el balcón. El error común es amontonar la ropa, lo que impide que el aire circule y genera ese molesto olor a humedad que obliga a lavar todo de nuevo. La oportunidad hoy radica en sistemas que aprovechan la altura y la tecnología para acelerar el proceso.

Una de las tendencias más fuertes para este año es el tender vertical. A diferencia del modelo tradicional que se extiende a lo ancho, este diseño aprovecha la altura de los ambientes. Sus barras distribuidas en niveles escalonados no solo permiten colgar más ropa en el mismo lugar, sino que facilitan una circulación de aire uniforme.

Este sistema es ideal para departamentos con balcones pequeños o lavaderos estrechos. Además de su capacidad, la practicidad es clave: muchos modelos son plegables, lo que permite guardarlos detrás de una puerta cuando no se usan. Al elegir uno, se recomienda buscar materiales como acero inoxidable o aluminio, que aseguran estabilidad y soportan mayor peso sin comprometer la seguridad del hogar.

Para quienes buscan un giro tecnológico total , el sistema de secado inteligente de techo es el aparato definitivo. Se instala directamente en el cielorraso y se baja de forma automática mediante control remoto o comandos de voz, descendiendo hasta 1,10 metros para que no tengas que usar escaleras.

Lo que realmente rompe las expectativas es su multifuncionalidad:

Secado híbrido: Combina aire frío o calor controlado (entre 40 y 50 °C) para secar la ropa más rápido que al aire libre sin dañar las telas.

Combina aire frío o calor controlado (entre 40 y 50 °C) para secar la ropa más rápido que al aire libre sin dañar las telas. Higiene total: Incluye lámparas de luz ultravioleta (UVC) que eliminan hasta el 99,99% de bacterias y ácaros, algo fundamental para ropa de bebés o sábanas.

Incluye lámparas de luz ultravioleta (UVC) que eliminan hasta el 99,99% de bacterias y ácaros, algo fundamental para ropa de bebés o sábanas. Gran capacidad: Sus barras extensibles de aleación de aluminio soportan hasta 35 kilos de carga. image Así se seca la ropa con la luz ultravioleta Foto: Mercado Libre

Al retraerse cuando no se usa, este sistema libera el piso por completo, integrándose al diseño moderno del ambiente con un bajo consumo energético.

HeyDry: el mueble que acelera el secado sin dañar las fibras

Finalmente, surge una alternativa compacta llamada HeyDry, que a simple vista parece un pequeño banco o mueble bajo. Su secreto está en la estructura: posee seis ventiladores en la parte superior que generan una corriente de aire continua sobre el tendedero.

image

Este dispositivo reduce los tiempos de secado a la mitad sin emitir calor, lo que lo hace apto para tejidos delicados que suelen arruinarse en secadoras convencionales. Con solo 4,6 kg de peso, es fácil de mover a cualquier rincón y su consumo eléctrico es mínimo, lo que lo convierte en un aliado práctico para el uso diario sin sorpresas en la factura de luz.