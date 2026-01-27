No lo tires: el truco para que tu celular viejo te ahorre miles de pesos en seguridad hoy mismo

Mantener un teléfono inteligente guardado en un cajón es una oportunidad perdida para mejorar tu vida cotidiana. Aunque el sistema operativo ya no soporte las aplicaciones más exigentes, su hardware sigue siendo potente y capaz de cumplir funciones específicas que hoy te costarían dinero extra, desde mejorar el alcance de tu Internet hasta proteger tu vehículo.

Es común tratar a los smartphones como si fueran desechables , pero incluso un equipo de hace una década conserva un potencial útil si se dedica el tiempo necesario para mantenerlo en funcionamiento. La clave para este "reinicio" tecnológico no requiere conocimientos avanzados , sino instalar aplicaciones específicas que aprovechan los sensores y la cámara que ya tenés.

Una de las utilidades más prácticas es transformar el dispositivo en una dashcam o cámara de tablero. Este equipo graba continuamente el trayecto y proporciona evidencia crucial en caso de accidentes o incidentes de tráfico, evitando discusiones innecesarias.

Para lograrlo, las fuentes sugieren utilizar aplicaciones como AutoBoy Dash Cam , que permite grabar en segundo plano mientras usás otras funciones. Los requisitos básicos para este truco son:

Si tenés habitaciones donde el Wi-Fi no llega, tu celular viejo puede actuar como un repetidor de señal sin necesidad de comprar un router adicional. Esta función permite amplificar la señal existente para que alcance más rincones de la vivienda.

Existen aplicaciones como WiFi Repeater, que tiene la ventaja de ser compatible con versiones muy antiguas de Android (desde la 4.2.2 en adelante). El proceso es simple: una vez instalada la app, se establece la conexión que se va a compartir y los otros dispositivos pueden conectarse escaneando un código QR o ingresando una contraseña manual.

Vigilancia total para tu hogar o el bebé

Otra consecuencia inesperada de rescatar un equipo antiguo es obtener un sistema de videovigilancia casera o un vigilabebés sin pagar abonos mensuales. Al instalar aplicaciones como Camy o Alfred, el dispositivo viejo se convierte en la cámara y el nuevo en el monitor.

Este sistema permite ver en directo lo que ocurre en una habitación, recibir alertas si se detecta movimiento e incluso hablar a distancia para calmar a un bebé. El único error común es olvidar conectarlo a una fuente de alimentación permanente, ya que la transmisión de video agota la batería rápidamente.

Al reutilizar estos aparatos, no solo ahorrás dinero en hardware especializado, sino que también contribuís a una economía circular, evitando que componentes valiosos y metales preciosos terminen contaminando el medioambiente en un vertedero.