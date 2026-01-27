27 de enero de 2026 - 12:08

La cómoda tradicional del dormitorio quedó atrás y el reemplazo práctico que gana espacio

Expertos en decoración, arquitectura y diseño coinciden en que un mueble clásico del dormitorio perdió sentido en casas actuales.

Por Ignacio Alvarado

Durante años, la cómoda grande y pesada fue un mueble infaltable en el dormitorio. Desde la decoración clásica, su función era clara: sumar cajones para ropa y ocupar una pared libre. Sin embargo, en viviendas modernas, este mueble empezó a resultar poco práctico porque consume metros, recarga visualmente el ambiente y duplica funciones que hoy se resuelven de otra manera.

En dormitorios actuales, donde se prioriza el descanso, la circulación fluida y el orden visual, la cómoda tradicional aparece como un obstáculo. Arquitectos señalan que su volumen interrumpe la lectura del espacio y obliga a distribuir la cama en función del mueble, cuando la tendencia es exactamente la inversa: que el mobiliario se adapte al uso real.

Decoraci&oacute;n, arquitectura y dise&ntilde;o redefinen el guardado en dormitorios modernos y funcionales.

El guardado se traslada al placard y la ropa queda organizada

La alternativa que reemplaza a la cómoda no es otro mueble, sino una mejor organización del placard. En proyectos de arquitectura interior, el guardado se integra dentro del ropero con cajoneras internas, estantes regulables y módulos a medida. Así, la ropa se concentra en un solo lugar y el dormitorio se libera.

Desde el diseño, esta solución aporta orden y coherencia visual. Al eliminar la cómoda, se gana una pared limpia que puede destinarse a un escritorio liviano, un sillón o simplemente quedar despejada. Además, el ambiente se percibe más amplio, algo clave en dormitorios medianos y chicos.

Decoraci&oacute;n, arquitectura y dise&ntilde;o redefinen el guardado en dormitorios modernos y funcionales.

Otro punto que destacan los especialistas en decoración es la reducción del desorden. Las cómodas suelen convertirse en superficies donde se acumulan objetos, ropa apoyada y elementos fuera de lugar. Al desaparecer, el dormitorio se vuelve más fácil de mantener y transmite mayor calma.

Esta transformación también responde a un cambio en los hábitos. Hoy se busca menos muebles, pero mejor pensados. Invertir en un placard funcional resulta más eficiente que sumar piezas independientes que compiten entre sí. El dormitorio deja de ser un espacio saturado y pasa a cumplir su rol principal: descansar.

Para los diseñadores, el mensaje es claro: la cómoda tradicional pertenece a otra lógica de vivienda. En casas modernas, su lugar lo ocupa un sistema de guardado integrado, práctico y silencioso, que libera espacio y actualiza por completo la forma de habitar el dormitorio.

