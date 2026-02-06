El dólar oficial terminó la semana a la baja y el Banco Central compró más reservas

El dólar oficial cerró este viernes su primera semana a la baja en lo que va del año, apuntalado por una buena oferta de divisas, cotizando a $1.450 para la venta , con una caída diaria de $10, según el Banco Nación, y cerró la semana con una caída de $15 (-1%).

En una semana, el tipo de cambio retrocedió $15 respecto del viernes pasado. Y está 9,9% por debajo del techo de la banda superior, que es de $1.574,05.

En el promedio que realiza el BCRA respecto a las principales entidades financieras, la cotización es de $1.463,64. En el segmento mayorista, el tipo de cambio operó a $1.432 . Esto representó una baja respecto de la jornada anterior.

Mientras que el dólar blue cedió $5 y cerró a $1.435. Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) bajan 0,5% y operan a $1.453,33 y $1.498,54, respectivamente.

dólar martes 13 enero WEB

Por otro lado, el Banco Central continúa comprando dólares para acumular reservas, aunque a un menor ritmo, para evitar presionar al billete verde a una suba. El BCRA ya compró unos USD 1.400 millones en lo que va del año.

El Tesoro argentino concretó el jueves un desembolso de USD 832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto marcado por la presencia en el país de una misión técnica del organismo, que mantiene reuniones con el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo para evaluar el grado de cumplimiento de las metas del acuerdo.