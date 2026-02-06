Las acciones argentinas subieron hasta un 20% luego del acuerdo comercial con Estados Unidos

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos , que profundizará la cooperación bilateral en materia de comercio, exportaciones , propiedad intelectual, seguridad económica e inversiones, impactó fuertemente en el mercado y provocó una gran suba de acciones .

Qué impacto podría tener en la economía de Mendoza el acuerdo de Argentina con Estados Unidos

Acuerdo comercial con Estados Unidos: qué cambia en aranceles a exportaciones, inversiones y piratería

"Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares ", confió el gobierno de Javier Milei al anunciar el pacto. Luego de las declaraciones, diversos sectores se mostrar esperanzadores frente a las subas en sus exportaciones.

En este contexto favorable para ciertos sectores, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con EEUU impulsó el precio de las acciones de San Miguel , la productora frutícola y exportadora de Tucumán, en un 20%, porque se espera que será muy beneficiada en exportaciones.

Por su parte, Inversora Juramento , dedicada a las a ctividades agrícola-ganaderas en el noreste del país, subió 17,8% y Molinos Juan Semino , el mayor productor de almidón y gluten de trigo del país, lo hace un 4,1% , según información de la Agencia Noticias Argentinas,

Además, los bonos soberanos argentinos avanzaron y el riesgo país se comprimió levemente y cerró arriba de los 500 puntos básicos. En el mercado, los Bonares operaron con totalidad de subas liderados por el Bonar 2030 y 2038 (+0,8%).

Por otra parte, los Globales treparon en su mayoría encabezados por el Global 2030, que avanzó un 0,9%. A contramano, el Global 2041 cayó 1%.

En la plaza local el S&P Merval trepó 1,5% a 2.977.118,600 puntos, mientras que su contraparte en dólares salta 2,8% a 2.000,70 puntos a partir del retroceso de los dólares financieros.

Las acciones líderes cerraron al alza encabezadas por Grupo Supervielle (+4%), seguida de Transportadora de Gas del Norte (+3,9%) y Aluar (-3,9%).

En tanto, Metrogas subió 3,3% luego de que YPF lanzara su proceso de venta. En el otro extremo, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro cayeron ambas 0,1%.

Además, los ADRs rebotaron hasta 7,1% en Nueva York, a partir de la mano de Grupo Supervielle, y a partir de la fortaleza del resto de los papeles bancarios: Banco Macro (+4,9%); BBVA Argentina (+4,5%); Grupo Financiero Galicia (+2,5%).

Cambios en los aranceles

Por este acuerdo, La Argentina concederá acceso preferencial al mercado estadounidense para un conjunto amplio de exportaciones que incluye medicamentos, productos químicos, maquinaria, bienes de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y diversos productos agrícolas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2019493688586518609?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019493688586518609%7Ctwgr%5Eee8d772031561e05f82ff962d6d878f4568fda75%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Feconomia%2Facuerdo-comercial-estados-unidos-que-cambia-aranceles-exportaciones-inversiones-y-pirateria-n5979591&partner=&hide_thread=false Con ustedes, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.



pic.twitter.com/w7plDriKkz — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

En contrapartida, Estados Unidos eliminará aranceles sobre determinados recursos naturales que no se encuentran disponibles en su territorio y sobre insumos no patentados destinados al uso farmacéutico.

Ambos países también mejorarán las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna, ya que EEUU otorgará trato preferencial a 100.000 toneladas de carne argentina, al tiempo que se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio.