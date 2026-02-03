Las acciones argentinas tuvieron una fuerte caída del 33% en Wall Street

Este martes 3 de febrero de 2026, los mercados financieros argentinos operaron con una marcada tendencia negativa. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una caída del 2,5%, situándose en los 3.030.000 puntos , lo que representa un retroceso promedio del 5% en lo que va del mes.

Sin embargo, el impacto más severo se sintió en Wall Street , donde las acciones de empresas argentinas (ADRs) profundizaron sus pérdidas, lideradas por la tecnológica Globant, que se desplomó un 13,6% .

La coyuntura externa jugó un papel determinante, con el panel tecnológico Nasdaq hundiéndose un 2% debido al enfriamiento de las relaciones entre Nvidia y OpenAI , afectando el sentimiento general hacia las empresas de software.

Asimismo, los papeles de Vista Energy cayeron un 8% luego de trascender que el Abu Dhabi Investment Council planea vender una participación millonaria en la compañía.

En el ámbito local, los inversores asimilaron con cautela la salida de Marco Lavagna del Indec y el anuncio de una nueva metodología para medir la inflación.

A pesar de este "ruido político", el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la inflación de enero se ubicaría en torno al 2,5% y que el país cumplió con el primer vencimiento del año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 880 millones de dólares. Caputo aclaró que los pagos se realizaron mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos a precios de mercado.

Por su parte, el riesgo país de JP Morgan mostró un ascenso, volviendo a tocar los 500 puntos básicos, su nivel más alto desde finales de enero. No obstante, otros indicadores privados lo ubicaron levemente por debajo, en 493 puntos. A pesar de la compresión previa de este índice, el Gobierno ratificó que no tiene intención de salir a los mercados internacionales para emitir nueva deuda.

En cuanto al frente cambiario, se observó una relativa estabilidad con tendencia a la baja en las brechas. El dólar blue se mantuvo en $1450, mientras que el dólar mayorista cotizó a $1448,89. Las reservas internacionales del Banco Central se sostienen por encima de los USD 45.000 millones, incluso tras haber afrontado las obligaciones con el organismo multilateral.

Finalmente, analistas como Gustavo Ber señalaron que, aunque los balances corporativos son positivos, el mercado está entrando en una fase de "pausa" para consolidar los niveles alcanzados recientemente, priorizando la mirada sobre la acumulación de reservas y el proceso de desinflación.