El riesgo país perforó los 500: se ubicó en 496 puntos y marcó el nivel más bajo en 8 años

Los mercados financieros argentinos viven este martes 27 de enero una jornada de euforia. El riesgo país perforó finalmente los 500 puntos, y se ubicó en 496. De esta manera, marca un mínimo histórico que no se veía desde hace casi ocho años.
El indicador de JP Morgan cayó este martes a niveles de junio de 2018. En el mercado crecen las expectativas por una posible vuelta de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.
La mejora en el indicador responde a una nueva escalada en los precios de los bonos soberanos en dólares, que mantienen una tendencia alcista en la apertura de los mercados internacionales. El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.
El nuevo registro marca el mejor nivel en la gestión de Javier Milei y el menor índice desde junio de 2018. A su vez, este escenario abre una ventana de oportunidad clave para el Gobierno nacional: la posibilidad de volver a emitir deuda a tasas inferiores al 10%.
Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda.
Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló a TN que este proceso de compresión de tasas se da en un contexto de acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA). El especialista trazó un paralelismo con la reciente salida al mercado de Ecuador:
“El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de la Argentina. Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo", afirmó.
El optimismo no se limitó a la renta fija; las acciones (ADRs) de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con ganancias generalizadas de hasta un 3,7%.