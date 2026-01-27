27 de enero de 2026 - 13:01

El riesgo país perforó los 500: se ubicó en 496 puntos y marcó el nivel más bajo en 8 años

El indicador de JP Morgan cayó este martes a niveles de junio de 2018. En el mercado crecen las expectativas por una posible vuelta de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 600 puntos.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 600 puntos.

Foto:

Gentileza
El riesgo país rompió la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años.

El riesgo país rompió la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los mercados financieros argentinos viven este martes 27 de enero una jornada de euforia. El riesgo país perforó finalmente los 500 puntos, y se ubicó en 496. De esta manera, marca un mínimo histórico que no se veía desde hace casi ocho años.

Leé además

El ministro de Economía, Luis Caputo

Carga impositiva: CAME pidió a Caputo bajar las multas de la Ley de Inocencia Fiscal

Por Redacción Economía
Javier Milei disparó contra el CEO de Techint.

Milei atacó al CEO del grupo Techint y crece el debate por las importaciones de acero

Por Redacción Política

La mejora en el indicador responde a una nueva escalada en los precios de los bonos soberanos en dólares, que mantienen una tendencia alcista en la apertura de los mercados internacionales. El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.

El nuevo registro marca el mejor nivel en la gestión de Javier Milei y el menor índice desde junio de 2018. A su vez, este escenario abre una ventana de oportunidad clave para el Gobierno nacional: la posibilidad de volver a emitir deuda a tasas inferiores al 10%.

Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda.

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 600 puntos
El riesgo país, muy cerca de romper la barrera de los 500 puntos.

El riesgo país, muy cerca de romper la barrera de los 500 puntos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló a TN que este proceso de compresión de tasas se da en un contexto de acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA). El especialista trazó un paralelismo con la reciente salida al mercado de Ecuador:

“El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de la Argentina. Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo", afirmó.

Acciones argentinas en positivo

El optimismo no se limitó a la renta fija; las acciones (ADRs) de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con ganancias generalizadas de hasta un 3,7%.

  • Principales subas: BBVA (+3,7%), YPF (+2,6%) y Banco Macro (+2,3%).
  • Mercado local: El índice S&P Merval de la Bolsa porteña registra un aumento del 1,7% en pesos, lo que representa una subida del 1,8% medida en moneda extranjera (CCL).
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El riesgo país de Argentina alcanzó su nivel más bajo desde 2018

Los motivos detrás de la baja del riesgo país que alcanzó su nivel más bajo en siete años

Por Redacción Economía
Javier Milei junto a Donald Trump en la cumbre que lanzó el Consejo de Paz.

Milei regresó al país tras Davos en el día en que el riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años

Por Redacción Política
La Ninja Creami 7 en 1 se vende en Chile a un valor mucho más bajo que en el mercado argentino.

Ninja Creami en Chile cuánto cuesta la máquina de helados 7 en 1 y la diferencia de precio con Argentina

Por Melisa Sbrocco
El bono de febrero impacta en el sueldo de los vendedores según si trabajan jornada completa o reducida.

Empleados de comercio: cuánto cobrarán los vendedores en febrero con bono y jornada completa o media

Por Melisa Sbrocco