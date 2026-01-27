El riesgo país perforó los 500: se ubicó en 496 puntos y marcó el nivel más bajo en 8 años

Los mercados financieros argentinos viven este martes 27 de enero una jornada de euforia. El riesgo país perforó finalmente los 500 puntos, y se ubicó en 496 . De esta manera, marca un mínimo histórico que no se veía desde hace casi ocho años.

La mejora en el indicador responde a una nueva escalada en los precios de los bonos soberanos en dólares , que mantienen una tendencia alcista en la apertura de los mercados internacionales. El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.

El nuevo registro marca el mejor nivel en la gestión de Javier Milei y el menor índice desde junio de 2018. A su vez, este escenario abre una ventana de oportunidad clave para el Gobierno nacional: la posibilidad de volver a emitir deuda a tasas inferiores al 10% .

Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda .

Juan Manuel Franco , economista jefe de Grupo SBS , señaló a TN que este proceso de compresión de tasas se da en un contexto de acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) . El especialista trazó un paralelismo con la reciente salida al mercado de Ecuador :

“El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de la Argentina. Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo", afirmó.

Acciones argentinas en positivo

El optimismo no se limitó a la renta fija; las acciones (ADRs) de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con ganancias generalizadas de hasta un 3,7%.