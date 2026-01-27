Milei atacó al CEO del grupo Techint y crece el debate por las importaciones de acero

Javier Milei subió la apuesta en su enfrentamiento con el grupo Techint : apodo a su presidente, Paolo Rocca , como "don Chatarrín de los tubitos caros" y cuestionó a los medios que difunden sus reclamos.

El posteo del Presidente retoma la línea agresiva de sus mensajes y surgió a propósito de una nota publicada por diario La Nación, en la que se informa que Techint evalúa presentar por presunto dumping (práctica de comercio desleal), tras haber perdido una licitación de caños para un gasoducto de Vaca Muerta a manos de una empresa de la India .

El posteo del Presidente vino después de una crítica ácida contra quienes resisten la apertura económica , en la que denunció que los cuestionamientos por la apertura de la industria del acero están teñidas de intereses. "Si ves 'periodistas', 'economistas y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios (SIC) que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre...`", había señalado en ese mensaje.

El origen de la polémica es la construcción de un gasoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Vaca Muerta con la localidad de Río Negro Punta Colorada. La construcción está a cargo de un consorcio exportador que lidera YPF . La empresa de Paolo Rocca perdió la concesión de caños con la firma de la India Welspun .

La oferta de Techint era 40% más cara que la de Welspun, pero la empresa luego ofreció bajarla hasta igualar los precios de su competidora de la India. Esta propuesta no fue aceptada y surgieron quejas de la empresa de Paolo Rocca por el "daño a la producción local" .

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue el primero defendió el desenlace de la licitación en contra de los intereses de Techint. "Aunque alguien quizás pensara que debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible", sostuvo.

Frente a la rebaja ofrecida por la empresa de Paolo Rocca, el funcionario sostuvo que estaba bien desestimarla. "Si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos", razonó.

En tanto, uno de los que salió al cruce de Sturzenneger fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. "El Gobierno festeja y Sturzenegger está feliz de que una gran empresa argentina como Techint haya perdido una licitación con una empresa india. El hecho puede constituirse en un punto de quiebre con todo el empresariado nacional: hay un grave riesgo de suspensión y pérdida de empleo en el sector", expresó en sus redes.

El Gobierno festeja y Sturzenegger está feliz de que una gran empresa argentina como Techint haya perdido una licitación con una empresa india. El hecho puede constituirse en un punto de quiebre con todo el empresariado nacional: hay un grave riesgo de suspensión y pérdida de… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 26, 2026

Y agregó: "El Estado debería haber ayudado con la eliminación de impuestos para que la industria nacional fuera competitiva. Ahora, el beneficio del RIGI se lo lleva una empresa de la India y los trabajadores no son argentinos. Son de la India y de China, porque se trata de una intermediaria india que importa el acero de CHINA".